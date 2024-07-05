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今天上看39度高溫 吳德榮：明起午後對流增強 防雷擊、冰雹威脅

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天起至下周四天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高。 本報資料照片
今天起至下周四天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高。 本報資料照片

昨天各地區最高氣溫約在37至41度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天起至下周四台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天北部24至38度，中部24至38度，南部25至39度，東部25至38度。

降雨部分，吳德榮說，今天太平洋高壓略向西伸，其沉降作用增強，午後仍有小範圍對流的機率，但大多侷限在山區及南部局部地區。

吳德榮表示，明天至下周一高層有冷心低壓由東而西通過，降低高空的氣溫，增加大氣潛在不穩定度；午後對流旺盛，應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。

下周二至周四低層水氣增多、大氣持續不穩定；吳德榮表示，近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及部分山區，仍應注意局部大雷雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。

今天凌晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，高空冷心低壓在台灣東方約2000公里處（左圖）。歐洲模式（ECMWF）200百帕風場模擬圖顯示，高空冷心低壓7日20時已前進至台灣東南部近海（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
今天凌晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，高空冷心低壓在台灣東方約2000公里處（左圖）。歐洲模式（ECMWF）200百帕風場模擬圖顯示，高空冷心低壓7日20時已前進至台灣東南部近海（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 大雷雨 氣溫

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