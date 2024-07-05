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第七度得獎 艾伯維藥品獲HR Asia評比台灣最佳企業雇主

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
艾伯維第九度舉辦全球志工周（Week of Possibilities），今年有逾三分之一的員工參與北、中、南三場志工活動。圖／艾伯維提供
艾伯維第九度舉辦全球志工周（Week of Possibilities），今年有逾三分之一的員工參與北、中、南三場志工活動。圖／艾伯維提供

亞洲權威人力資源刊物「HR Asia」今天揭曉「台灣最佳企業雇主」名單，艾伯維藥品第七度獲獎。同時，艾伯維今年第三度獲得卓越職場研究機構頒發「2024台灣最佳職場」認證。艾伯維持續採取工作彈性措施，重視員工身心健康，工作生活平衡；今年四月地震頻繁，立刻採購含地震防災頭套的避難包，員工拿到超級感心。

台灣最佳企業雇主今年共有368家企業角逐，從企業文化、工作環境等面向檢視職場，僅兩成五的報名企業通過評選，艾伯維已連續七年獲得「台灣最佳企業雇主」，更是極少數連續七年獲獎的藥廠，也因為連續七年通過評選，今年獲頒金獎（Gold Awards winners）。

在今年台灣最佳企業雇主評選、由員工填寫的匿名問卷結果中，艾伯維於核心、個人、團體等三大面向評分皆優於所有參賽企業平均評分，在肯定「公司鼓勵管理階層與員工間的開放溝通與合作」、「鼓勵不同部門的合作與輪調」、「公司政策鼓勵員工獲得額外技能與認證」，獲得高分；多數員工也同意「公司信任員工能做最好的決策」、「鼓勵員工表達不同意見」等。

其中工作彈性措施是員工評選高分項目之一，在工作時段、服裝、地點等，艾伯維讓員工彈性安排，包括上下班時間，員工確保上午10點至下午4點30分核心時段工作，保持聯繫及處理工作事務，以及「Where We Work」模式，員工每周進入辦公室三天，其他工作日可彈性選擇工作地點。

艾伯維人力資源處處長黃宜蕾表示，公司鼓勵開放溝通與合作的文化，同時提供機會、創造環境協助員工多元學習與發展，透過多樣化專案與職務輪調，讓員工辨識自我優勢與職涯志向，培養專業職能與影響力，並激發他們潛能，綻放國際舞台，這些成果也被員工評選為最有感的項目之一。

公司高度成長，外部環境快速變動，艾伯維台灣也關懷員工身心健康，今年四月頻繁地震，立刻採購含地震防災頭套的避難包給員工，以備不時之需。同時期望員工工作與生活平衡，今年規畫「超級充電計畫」，舉辦花藝工作坊以及拳擊活動，讓員工在忙碌中身心放鬆，下半年度也將舉辦員工期待的家庭日等。

艾伯維也鼓勵員工擔任志工，每年提供兩天有薪志工假，今年也是艾伯維第九度舉辦全球志工周（Week of Possibilities），超過三分之一員工參與北、中、南三場志工活動。艾伯維員工、資深業務專員劉任陞表示，連續三年參加志工日，不管協助NGO打掃社區生態園區或機構環境、探訪獨居長輩等，很高興投入力量回饋社區。

艾伯維自2013年成立，目前是全球前五大藥廠，於全球70多個國家有五萬多名員工，台灣分公司目前員工有三百多人。今年透過Value Workshop，確立了艾伯維台灣「信任、熱情、成長、快樂」的四大價值，期望吸引志同道合的人才，一起共創最佳職場。

艾伯維台灣透過「超級充電計畫」的拳擊班，讓員工放鬆身心，也促進團隊凝聚力。圖／艾伯維提供
艾伯維台灣透過「超級充電計畫」的拳擊班，讓員工放鬆身心，也促進團隊凝聚力。圖／艾伯維提供
打造最佳職場，艾伯維連續七年獲得「台灣最佳企業雇主」的肯定。圖／艾伯維提供
打造最佳職場，艾伯維連續七年獲得「台灣最佳企業雇主」的肯定。圖／艾伯維提供

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