妙齡女快速減重害不性福 醫曝：這1招「老公變7次郎」

不少女性追求快速瘦身，小心肌少症上身，還可能影響「性」福。台中一名25歲女子因罹多囊性卵巢暴肥，她快速減重22公斤，卻出現肌少症，甚至有輕微漏尿，嘗試做凱格爾運動但效果不彰，老公仍「性」致缺缺，嚇得趕緊求醫。醫師吳詩韻說，這名女子經過增強骨盆底肌，不但解決漏尿問題，還重拾「性」福，老公「一夜七次郎」，治療不到2個月就懷孕。

台中琺洋診所醫師吳詩韻說明，這名女子因罹患多囊性卵巢容易發胖，體重飆到80公斤，她下定決心，花了半年快速瘦身到58公斤，雖恢復好身材，但出現肌少症，打個噴嚏就漏尿，更慘的是陰道鬆弛，老公「性」致缺缺，嘗試做凱格爾運動，但效果不彰，因此求診。

吳詩韻指出，她建議這名女子使用電波，並利用高強度聚焦電磁技術，刺激骨盆底肌肉，恢復神經肌肉的控制能力，只要28分鐘，等於完成約半年的凱格爾運動，漏尿問題獲改善。女子回診時，更是害羞地表示「私密處恢復彈性，老公變一夜七次郎」，女子治療不到2個月就懷孕。