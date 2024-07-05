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有利颱風生成環境 賈新興：12至17日左右短暫建立

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天清晨台東及恆春半島有零星短暫雨，午後北部山區、苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。周日午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。本報資料照片
明天清晨台東及恆春半島有零星短暫雨，午後北部山區、苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。周日午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。本報資料照片

進入颱風季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，有利颱風生成環境，於12日至17日左右短暫建立。

近期仍是高溫悶熱，要防曬、補充水分，午後西北雨天氣型態。降雨趨勢，賈新興表示，明天清晨，台東及恆春半島有零星短暫雨，午後北部山區、苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。周日午後，西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。下周一清晨，台東及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二恆春半島有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。下周三至下周五偏西南風，其中下周三至下周四，清晨至白天，台中以南沿海易有零星短暫雨，台東有焚風發生的機率，午後各地有局部短暫陣雨。下周五，清晨至白天，嘉義以南有零星短暫雨，午後台中以南有局部短暫陣雨，北部山區及宜花東亦有零星短暫雨。

他說，下周六至14日，午後各地有零星短暫陣雨。小琉球下周三至下周六，中午前易有短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

短期氣候趨勢預測，賈新興表示，7月下旬前，降雨偏少，7月下旬至8月上旬，南方水氣增多。未來10天預報顯示，於下周五至17日左右，有利颱風生成環境短暫建立。整體上，預估仍於8月6日左右建立，並持續至9月上旬。

台東 賈新興 颱風

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