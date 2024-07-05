【重磅快評】災變危機升高但先不要報告縣長

台鐵日昨針對6月21日新自強號在花蓮秀林鄉土石流覆蓋鐵軌造成的出軌意外發佈懲處，雖然事故發生19分鐘前監視器即拍到土石流堵住隧道口，但「主嫌」羅姓值班監控人員疏忽此一關鍵訊息，仍在事發前緊要時刻離監控開崗位上洗手間，未注意土石流已溢流覆蓋鐵軌訊息，因而未通報及緊急應對，造成這起鐵路事故。

出軌事故後台鐵緊急補救，包括攝影機設為隨時顯示、增派人手監看、裝設事故地點土石流告警系統，對土石流風險橋樑設置監視水位計…。不過，即使增設許多自動監視系統，台鐵必須徹底的改革組織管理，以及全面檢討安全文化；如果這些不先解決，增加再多的安全告警系統，負責監控行車安全的人員也極可能視而不見。

對安全文化不重視的例子確實比比皆是。0403花蓮大地震，0603餘震再起，蘇花路段幾乎每雨必坍方、路斷；最近一次是前天和仁至崇德路段雙向阻斷，近百人、三十多輛車受困隧道內，這麼嚴重的情形竟然花蓮縣府緊急應變中心未接獲通報、不知情，事後瞭解很多民眾報案了，但接到電話的單位都認為他們只是「受困」，以往的規矩要有十五人以上傷亡才需要報到縣緊急應變中心，這些接到報案電話的單位等民眾脫困後才報告縣長，當然縣府沒有即刻的救援動作。

這個例子十足反映出救災各個環節根深柢固的老式安全文化，「不好驚動長官」這種安全文化太迂腐了。花蓮大地震後很明顯衝擊到花東原本相對算安定的地質結構，但無可否認已有相當鬆動；統計這十天，蘇花、中橫幾乎每天都有道路或隧道坍方傳出，甚至北橫、中部山區也不斷傳出地質災害；不只是由上而下的邊坡，還有沿著地表衝出的土石流，在在都顯示地質鬆動是全面的，連基隆潮境公園原本穩定的逆向坡，也湊熱鬧跟著崩。

昨天，花蓮和仁到崇德段目測至少一百五十噸的巨石崩落畫面應嚇到很多人，不只巨石的巨大，更見巨石輕易砸斷北迴鐵路的鋼軌，北迴鐵路鋼軌的規格至少是每公尺五十公斤，和西部高鐵幾乎是同規格，摧枯拉朽扯斷鋼軌，破壞力驚人。此刻國人應瞭解台灣地質結構明顯鬆動，趕快繃緊防災神經！