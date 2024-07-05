全台酷熱 桃園以北及中南部高溫上看37度

交通部中央氣象署預報，今天全台仍是酷熱天氣，桃園以北及中南部高溫上看攝氏37度，午後南部地區及中部以北山區可能有局部大雨。

氣象署說，太平洋高壓仍強，各地大多為晴到多雲且氣溫高的酷熱天氣，高溫普遍可達32至35度，桃園以北及中南部有局部36度、37度的機率，中午前後紫外線強，提醒民眾戶外活動多補充水分並做好防曬。

氣象署發布11縣市高溫燈號資訊，台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、嘉義市為黃色燈號，氣溫也可能達36度。

氣象署預測，午後各地山區及嘉義以南平地出現短暫雷陣雨的機率高，南高屏降雨範圍廣，南部地區及中部以北山區有局部大雨的機率。