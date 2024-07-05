1張圖看冷心低壓 鄭明典：周日接近台灣上空 可能加強午後對流

40多歲的蘇先生是兒子照顧者，他基於孝道將失智母親接來同住，卻因母親的混亂行為，搞得家庭失和，妻子鬧離婚；80歲的盧爺爺則是配偶照顧者，因太太無法自主行動而決定用皮帶自製綁帶，將自己和太太綁一起，方便活動，沒想到卻讓太太滿身淤青，導致被通報家暴。 事實上，在台灣，像蘇先生及盧爺爺這樣的男性照顧者，比大家想像的還要多。這30年來，男性照顧者的占比已從一成增至四成五，究竟是什麼讓男性照顧者比例愈來愈高，幾乎等同於女性？專家觀察，男性照顧者和女性照顧者有3點不同，而其中兒子與先生，所要面對的議題也不同，他們該如何尋求幫助，以避免發生照顧殺人憾事呢？

2024-07-05 07:30