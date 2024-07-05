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1張圖看冷心低壓 鄭明典：周日接近台灣上空 可能加強午後對流

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
高層冷心低壓。圖／取自鄭明典臉書
高層冷心低壓。圖／取自鄭明典臉書

今天是東風環境，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，東部沿岸有積雲線發展，背風渦旋給中部帶來一些向岸風。此外，冷心低壓接近中，預期周日接近台灣上空，經驗上會加強台灣本島的午後對流。

中央氣象署表示，今、明兩天各地及金門、馬祖為晴到多雲且高溫炎熱，尤其大台北地區今天有局部37度以上高溫發生的機率；東南部地區、恆春半島及澎湖有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

周日至下周二太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍擴大，氣象署表示，周日、下周一午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，大氣環境有利對流發展，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，雨勢有可能持續到晚上，下周二除上述地區外，東北部平地也有局部短暫雷陣雨；隨著風向由東南風轉為偏南風，這3天除東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨外，周日清晨至上午中部以北沿海地區也有零星降雨，下周二清晨至上午中南部沿海地區亦有零星降雨。

恆春 海地 高溫

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