快訊

台積電還會漲！他看好「股價到2千」：本益比至少30倍

日本政府終於淘汰磁片設備了！數位大臣嗨喊：我們勝利了

乳房的光輝與陰霾：從神話到科學的女身故事

作家閱讀月斯洛伐克開幕 李南陽：文學拉近心靈距離

中央社／ 布拉格4日專電

中歐最盛大的文學節「作家閱讀月」，4日舉行斯洛伐克場開幕，邀請台灣作家李昂登台朗讀作品。駐斯洛伐克代表李南陽表示，近年台灣文學在中東歐地區受到關注，透過文學拉近兩國人民的心靈距離。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，中歐最盛大的文學節「作家閱讀月」（Authors' Reading Month）每年邀請不同國家作家在捷克與中東歐國家巡迴朗讀會。今年首次邀請台灣擔任主題國，是參加作家閱讀月的第一個亞洲國家；由文化部與捷克風車出版社（Větrnémlýny）攜手合作，選送31位台灣作家參與活動。

繼作家閱讀月7月1日在捷克布爾諾（Brno）拉開序幕後，斯洛伐克場於4日在首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）正式揭幕。開幕式由斯洛伐克著名詩人塔洛（Michal Tallo）主持，現場播放文化部長李遠朗讀個人作品《走路・回家》序章獲得許多掌聲。

駐斯洛伐克代表李南陽致詞時表示，台灣文學近年在中東歐地區逐漸受到關注，這次有如此大規模的台灣作家受邀來斯洛伐克，展示台灣文學的多樣性和活力，有助加深兩國之間的了解與文化交流。

李南陽說，台灣與斯洛伐克的友誼在疫情肆虐時進一步加深。台灣捐贈斯洛伐克防疫口罩，斯洛伐克回贈台灣疫苗，形成善的循環。台灣是斯洛伐克亞洲第二大投資國，因此兩國有必要加強對彼此文化的認識，藉由這次文學交流活動，相信能強化友誼，拉近兩國人民的心靈距離。

布拉提斯拉瓦舊城副市長克萊納特（DanaKleinert）表示，很榮幸在舊城舉辦文學盛宴。今年有幸訪台，親自領略台灣之美，台灣除了科技新創蓬勃發展，人文自然也非常美麗，希望大家有機會拜訪台灣。

在開幕式上，台灣作家李昂是首位上台的朗讀者，她以自己的代表作品〈彩妝血祭〉與觀眾進行交流。李昂表示，這次活動是她多年國際文學交流經驗中最具規模的一次，充分感受到中歐國家對台灣的親切與友善，很榮幸能夠代表台灣參加如此重要的文學盛會。

作家閱讀月自7月1日至8月3日期間，在捷克與斯洛伐克5個城市，舉辦多場朗讀與座談會。除了李昂，將有30位不同世代、性別、文化背景及創作類型的台灣作家陸續抵達，透過文學讓斯洛伐克民眾在炎炎夏日，感受來自島嶼的風。

捷克 斯洛伐克 李昂

延伸閱讀

斯洛伐克火車撞巴士5死5傷 美貨運列車出軌居民疏散

歐國盃／比利時擊退羅馬尼亞 E組4隊積分相同

歐國盃／排名相差45！ 斯洛伐克爆冷勝比利時創史詩級下剋上

呈現台灣歌仔戲藝術之美 「明華園」劇團赴羅馬尼亞演出獲掌聲

相關新聞

日本旅遊入境恐卡關2小時 林氏璧提出5建議

日圓匯率屢創新低，又適逢暑假開始，國人瘋日本旅遊，不過，近期日本機場出入境人潮爆滿（ https://vip.udn.c...

落石砸斷鋼軌搶通 台鐵和平至崇德恢復雙線通車 降速慢行

台鐵和平=崇德間東正線（K48+730）昨天清晨發現有巨石掉落，損及路線及電車線，即封鎖東正線，改由西正線單線雙向行車。...

大台北今天爆熱 中南部山區防午後雷雨

今天各地天氣酷熱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天上半天各地都是晴時多雲的穩定天氣，下半天中南部山區以及近山區的平...

今天爆熱！ 上看37度高溫 慎防熱傷害 南部午後局部大雨

今天各地酷熱，中央氣象署表示，太平洋高壓仍強，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，高溫普遍約32到35度，桃園以北及中南...

1張圖看冷心低壓 鄭明典：周日接近台灣上空 可能加強午後對流

今天是東風環境，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，東部沿岸有積雲線發展，背風渦旋給中部帶來一些向岸風。此外，冷心低壓接近中...

長照男不難／男性照顧者比想像多！更容易陷極端處境 專家籲放下孝道迷思

40多歲的蘇先生是兒子照顧者，他基於孝道將失智母親接來同住，卻因母親的混亂行為，搞得家庭失和，妻子鬧離婚；80歲的盧爺爺則是配偶照顧者，因太太無法自主行動而決定用皮帶自製綁帶，將自己和太太綁一起，方便活動，沒想到卻讓太太滿身淤青，導致被通報家暴。 事實上，在台灣，像蘇先生及盧爺爺這樣的男性照顧者，比大家想像的還要多。這30年來，男性照顧者的占比已從一成增至四成五，究竟是什麼讓男性照顧者比例愈來愈高，幾乎等同於女性？專家觀察，男性照顧者和女性照顧者有3點不同，而其中兒子與先生，所要面對的議題也不同，他們該如何尋求幫助，以避免發生照顧殺人憾事呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。