大台北今天爆熱 中南部山區防午後雷雨
今天各地天氣酷熱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天上半天各地都是晴時多雲的穩定天氣，下半天中南部山區以及近山區的平地可能有午後雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機會，其他地區僅午後雲量增多。北部地區白天高溫33至37度，夜晚和清晨約在攝氏26到27度。
他說，中南部山區在午後可能會有雷陣雨發生，並有局部大雨的機率，建議可用手機查看雲圖或是觀察山區上游，隨時準備應對突如其來的降雨。中南部和東南部地區氣溫也是頗高，高溫可來到34-36度。恆春半島的天氣相對多變，要注意戶外活動安排。
明天是24節氣的小暑，廖于霆表示，今天、明天天氣型態相似，但到了周日與下周一，高壓略減弱，台灣附近水氣增多，降雨範圍擴大，午後西半部地區及各地山區有局部雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率。
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