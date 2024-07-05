好熱！ 6月台灣氣候重點回顧 氣象署：1950年以來同期第4暖

今年6月台灣氣候重點回顧，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，氣溫偏暖，雨量偏少至正常。

平均氣溫部分，氣候平均值為28.0度，今年6月平均28.7度，全台11個平地站平均氣溫較氣候值高0.7度，為1950年以來，同期第4暖。全台氣溫普遍偏暖，但6月上旬受鋒面及後續東北風影響期間，氣溫偏低。

累積雨量，氣候平均值（中位數）259.9毫米，今年6月平均161.8毫米，約氣候值的6成。全台偏少雨為主，僅淡水、台北、新竹、日月潭、台南、花蓮及東吉島等7站正常。除6月初受鋒面影響，全台有雨外，其餘時間多以局部地區午後雷陣雨為主。

降雨日數部分，氣候平均值13.2天，今年6月平均12天，僅台北、日月潭及恆春站偏多，其餘測站正常至偏少。宜蘭站達同期第5少。

日照時數分，氣候平均值175.8小時，今年6月平均168.9小時。全台偏少至正常，僅台南、成功及台東站偏多。鞍部站達同期第5少。