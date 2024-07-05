快訊

落石砸斷鋼軌搶通 台鐵和平至崇德段恢復雙線通車 降速慢行

好熱！ 6月台灣氣候重點回顧 氣象署：1950年以來同期第4暖

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年6月台灣氣候重點回顧，氣溫偏暖，雨量偏少至正常。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年6月台灣氣候重點回顧，氣溫偏暖，雨量偏少至正常。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

今年6月台灣氣候重點回顧，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，氣溫偏暖，雨量偏少至正常。

平均氣溫部分，氣候平均值為28.0度，今年6月平均28.7度，全台11個平地站平均氣溫較氣候值高0.7度，為1950年以來，同期第4暖。全台氣溫普遍偏暖，但6月上旬受鋒面及後續東北風影響期間，氣溫偏低。

累積雨量，氣候平均值（中位數）259.9毫米，今年6月平均161.8毫米，約氣候值的6成。全台偏少雨為主，僅淡水、台北、新竹、日月潭、台南、花蓮及東吉島等7站正常。除6月初受鋒面影響，全台有雨外，其餘時間多以局部地區午後雷陣雨為主。

降雨日數部分，氣候平均值13.2天，今年6月平均12天，僅台北、日月潭及恆春站偏多，其餘測站正常至偏少。宜蘭站達同期第5少。

日照時數分，氣候平均值175.8小時，今年6月平均168.9小時。全台偏少至正常，僅台南、成功及台東站偏多。鞍部站達同期第5少。

日月潭 氣溫 雨量

延伸閱讀

日月潭萬人泳渡今年9月15日舉辦 前總統馬英九將11度下水

8縣市豪大雨！明天仍高溫炎熱 這天午後雷陣雨範圍擴大

自由車／環法挑戰賽前進日月潭 國內外車手拚黃衫

日月潭遊船全面電動化行不行 立委要求航港局重新檢討

相關新聞

落石砸斷鋼軌搶通 台鐵和平至崇德恢復雙線通車 降速慢行

台鐵和平=崇德間東正線（K48+730）昨天清晨發現有巨石掉落，損及路線及電車線，即封鎖東正線，改由西正線單線雙向行車。...

6月以來 台鐵北迴線阻斷3次

花蓮強震後，地質不穩加上近日午後雷陣雨頻傳，落石及土石流頻威脅台鐵行車，台鐵和仁隧道北口東正線昨發生巨石砸斷鋼軌與電車線...

今天爆熱！ 上看37度高溫 慎防熱傷害 南部午後局部大雨

今天各地酷熱，中央氣象署表示，太平洋高壓仍強，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，高溫普遍約32到35度，桃園以北及中南...

今明兩天最熱 大台北、南部內陸高溫預測「黑到發紫」

明天就是24節氣的小暑，連日高溫炎熱的天氣，民眾吃不消。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今明兩天是最熱時光，太平...

健康主題館／小暑過一日熱三分 4種食物清熱解毒

● 小暑後氣溫逐漸升高，防熱傷害

颱風最快何時出現？ 粉專：7月13日前後 熱帶擾動蠢蠢欲動

進入颱風季，仍無颱風發展跡象。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，7月13日前後，熱帶擾動蠢蠢欲動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。