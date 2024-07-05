今明兩天最熱 大台北、南部內陸高溫預測「黑到發紫」

明天就是24節氣的小暑，連日高溫炎熱的天氣，民眾吃不消。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今明兩天是最熱時光，太平洋高壓強勢增強中，而且將在今天、明天達到最強時刻，最酷熱的時候要來到。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據氣象署的高溫預測分布，大台北盆地、南部內陸區，明顯有一塊黑到發紫的區域，這些地方要特別留意37度以上極端高溫。其他地方不是不熱，只是「好一點點」，高溫一樣上看33度以上，還是很熱。

至於降雨情形，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中南部偏山的區域還是有午後雷雨機會，只要有下雨，多少能消暑一點。周日高氣壓預計會稍微減弱，各地午後雷雨機率上升，高溫稍降，酷熱的狀況才會好轉一點，「在那之前，只能撐著」。

前中央氣象局長鄭明典也在臉書表示，提醒今天有高溫，也隱含今天的午後對流較不易發展。