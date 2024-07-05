今天爆熱！ 上看37度高溫 慎防熱傷害 南部午後局部大雨
今天各地酷熱，中央氣象署表示，太平洋高壓仍強，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，高溫普遍約32到35度，桃園以北及中南部有局部36、37度高溫發生的機率。中午前後紫外線強，戶外活動多補充水分，並做好防曬措施。
降雨部分，氣象署表示，環境風場為東南風，台東及恆春半島偶有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部也有零星降雨，午後各地山區及嘉義以南平地出現短暫雷陣雨的機率高，南高屏降雨範圍廣，南部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，午後外出留意天氣變化，若行經山區路段應提高警覺，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並留意自身安全。
明天是24節氣的小暑。氣象署表示，太平洋高壓偏強，各地晴到多雲、高溫炎熱，環境風場為東南風，台東及恆春半島偶有零星短暫陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區也有零星降雨，午後熱力作用下，嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率。
周日至下周二太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍擴大，氣象署表示，周日、下周一午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，大氣環境有利對流發展，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，雨勢有可能持續到晚上，下周二除上述地區外，東北部平地也有局部短暫雷陣雨；隨著風向由東南風轉為偏南風，這3天除東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨外，周日清晨至上午中部以北沿海地區也有零星降雨，下周二清晨至上午中南部沿海地區亦有零星降雨。
下周三、下周四環境風場轉為西南風，氣象署表示，各地仍為晴到多雲，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；天氣仍炎熱，東南部地區有焚風發生的機率。
7月12日至14日台灣附近為西南風環境，氣象署表示，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後受到熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨發生的機率，各地無雨時，天氣依然相當悶熱；時序進入夏季，白天高溫炎熱，多注意防曬及補充水分、避免中暑，山區午後容易發展熱對流，需留意較大雨勢、溪水暴漲，前往河谷活動或遊憩也要注意安全。
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