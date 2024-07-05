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又一間撐不住！花蓮最美百年老宅餐廳「黑金通」熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「黑金通」被許多網友譽為「花蓮最美餐廳」。圖／擷取自黑金通粉絲頁
「黑金通」被許多網友譽為「花蓮最美餐廳」。圖／擷取自黑金通粉絲頁

受到震災影響，花蓮觀光產業受到嚴重衝擊，連帶影響在地店家生意。位於花蓮市的百年洋房餐廳「黑金通」，被許多人譽為「花蓮最美餐廳」，但業者在7月4日晚間宣佈，將於今年9月結束營業。隨著消息出爐，立刻引起粉絲們的不捨，表示「好難過，以後吃不到了、「怎麼會…」

花蓮市中山路靠近舊花蓮火車站、今東大門夜市一帶，在日治時期屬於繁榮的商業中心，也是重要的交通運輸點，在當時被稱為「黑金通」，直到車站遷移之後才慢慢轉移中心。以「黑金通」為名的複合式餐廳，不只店名具有在地意義，本身建築為一棟百年歷史的日式洋房，外型相當優雅。店內提供有嫩烤蔥鹽松阪豬、剝皮辣椒三杯雞等餐食，還有鍋物、炸物、甜點與飲料，獲得許多在地人與觀光客喜愛，更被許多人稱為「花蓮最美餐廳」。

黑金通在7月4日晚間，於官方粉絲團發布公告，回憶自己的創業之路，以及經歷6年前0206地震、疫情停止內用、0403地震等不同時期的經歷。公告中也表示，黑金通經歷7個年頭，產出20幾萬份餐點。不過業者也透露，品牌將於2024年9月結束。對於此消息，粉絲感到十分不捨，表示「辛苦了」、「想念你們的海鹽咖啡」、「花蓮少數做出口碑可以經營這麼久的好餐廳」

粉絲 花蓮 餐廳

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