鐵公路極不穩 花東暑假訂房率不到3成

四○三花蓮地震重創當地觀光，交通部觀光署推出花東自由行、團客補助，觀光署長周永暉昨表示，截至目前，自由行住宿補助已有五萬六千房申請，團體旅遊花東則有五十三團申請，暑假訂房率仍在兩至三成。旅宿業者認為，花蓮聯外交通影響民眾出遊意願，旅遊補助幫助有限，建議直接提供業者營運補貼。

花東地區向來都是國內旅遊熱門地，不過今年受到地震影響，花蓮端午連假訂房率慘跌，僅剩約一成，觀光署雖然推出花東振興方案，提供自由行花東住宿每房最高一千元補助，團客入住花蓮最高補助兩萬元、台東補助一點五萬元，六月上路，不過暑假截至目前訂房率不見起色，讓旅宿業者相當無奈。

周永暉表示，花蓮振興補助六月上路至七月三日，自由行住宿有五萬六千房申請，團體旅遊的花蓮團有四十五團、台東團有八團申請。目前暑假訂房率仍在二至三成不等，比去年同期減少兩成，鼓勵民眾多到花東走走。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，去年暑假花蓮訂房率約八成五，今年不到去年的四分之一，以自由行五萬多房申請數來看，平均每月也才一千多筆訂單。目前前往花蓮鐵公路都極為不穩定，影響旅客前往花蓮旅遊的信心及意願，提供旅遊補助的幫助恐有限，建議可以直接提供業者營運補貼更為實際。

花蓮東大門福町夜市主委黃家明說，蘇花公路日前土石流阻斷，現在還有管制，如今鐵路又接連出狀況，遊客來花蓮的信心可說是大受影響，本來前陣子已稍回溫，一場大雨來襲，交通又變得不安全，現在需要時間重建遊客來玩的信心，希望未來生意愈來愈好。

知本溫泉觀光發展協會理事長黃慶安說，過去暑假旅遊旺季一到，加上熱氣球開跑，台東七月住房率幾乎一房難求，但今年平均只有四、五成左右，這幾天花蓮鐵公路持續有受阻中斷，自然對民眾出遊心理影響，事實上台東是安全的，民眾可以放心來。