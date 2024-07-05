回家路不安全…花蓮李媽媽：已3個月未見兒子

強震與近半個月來的豪大雨影響，造成中橫、蘇花公路、台鐵北迴線一斷再斷，有母親擔心，在台北工作的兒子搭火車或開車回家有風險，已三個月沒見過兒子。花蓮縣秀林鄉和平村長董蓮怡也感嘆，村民要搭台鐵上班、去市區看病都很困難，「花蓮真是多災多難」。

花蓮縣長徐榛蔚說，不只餐飲、旅宿、產業重創，也影響最基本的民生和醫療，「花蓮人的生命、生活、生計在此時此刻，充滿了無奈」。

徐榛蔚說，中央應以民生為重，比照離島模式，積極推動花蓮對外飛機直航，早日建設完善三大重要交通建設，包括花東快、環島高鐵及國道六號，讓花蓮不再是孤島。

暑假才開始，蘇花路廊落石頻傳，王姓爸爸昨欲帶一家妻小搭火車，到台北探望阿公阿嬤，一覺醒來發現巨石砸毀鐵道，覺得鐵公路天災頻傳非常無奈，看著火車誤點，也只能慢慢等。

李姓媽媽住在花蓮，兒子在台北工作，她說，自從四○三地震後鐵公路災害不斷，擔心兒子搭火車或開車回來會有風險，要孩子不要回花蓮，已三個月沒見到兒子。

和平村長董蓮怡說，有住在市區的村民要搭台鐵區間車到台泥上班，沒想到一早就出現落石，只有單線通車，列車大誤點；也有村民要去市區看病，遇到火車誤點、蘇花公路管制，不管搭火車或開車，都要花時間等待，實在是很麻煩。