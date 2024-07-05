6月以來 台鐵北迴線阻斷3次

花蓮強震後，地質不穩加上近日午後雷陣雨頻傳，落石及土石流頻威脅台鐵行車，台鐵和仁隧道北口東正線昨發生巨石砸斷鋼軌與電車線意外，這也是今年六月以來，台鐵北迴線第三度因土石流、落石意外，導致通行阻斷。台鐵公司表示，已規畫增設八處防護阻隔及電閘式告警設備，預計明年四月完成啟用。

學者則認為，極端天氣導致風險路段範圍增加，除了要優先進行邊坡防治、設置偵測系統外，也要加強監控人員教育訓練外，另也建議交通部、台鐵要重新規畫調適策略，思考其他配套方案，提高交通韌性。

今年六月廿一日，大清水溪土石溢流覆蓋軌道，導致台鐵二二九次新自強號列車撞上土石流出軌，造成司機員手部骨折及八名乘客受傷，全線搶通就花了廿一個小時；事隔不到二個禮拜，七月一日時，因蘇花公路土石流溢流至台鐵軌道，北迴線再度阻斷，直到前天才全線搶通。

台鐵：增八處告警 明年四月啟用

不料昨又發生巨石掉落意外，損及鋼軌及電車線，導致北迴線阻斷逾廿小時。台鐵公司表示，考量近期宜花東地區因地震加上豪雨侵襲，落石事件頻傳，目前已規畫八處落石告警系統，明年四月完成啟用；另研發增設溪床土石溢流橋面的告警系統，預計七月廿二日完成安裝啟用。

李克聰：含水量較高處優先預防

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰表示，極端天氣導致邊坡、山地的落石及土石流發生風險提高，根本辦法還是要優先採取防治作為，以工程加強穩固邊坡，尤其含水量較高處要優先預防，並全面重新評估風險範圍，更普及偵測預警系統。

李克聰說，系統建置不是一蹴可幾，就算降雨量未達到警戒值，仍可能發生土石流溢流，因此降雨時沿線的人工巡檢為重點，或出動無人機，監看有無落石或土石坍方狀況。從這幾次的事件發現，台鐵設有監測設備，卻無風險預防完整觀念，因此監控人員教育訓練也需多加強。

蘇花回家路受阻 製表／生活文教中心、地方社會中心

鄭永祥：需思考其他交通配套

成大交通管理科學系教授鄭永祥則說，台鐵應重新規畫調適策略，在風險較高處的監視器全面改為常態式固定監視，加強人工巡檢或增設攝影機，風險較高路段可考慮列車減速通行，以降低該路段的壓力。

鄭永祥表示，蘇花邊坡情況恐無法在短時間內有所改善，需思考其他交通配套措施，建議台鐵可評估是否在滿足民眾搭乘需求的情況下，減少班次，減少高強度、高運量的行駛，讓邊坡、土地有休養生息的時間。

花蓮縣府盼有空運、海運替代案，李克聰建議，交通部應協調航空公司增加飛往花東班次，港口公路接駁轉乘系統需加強，登船作業時間也要縮短，提高民眾使用意願。