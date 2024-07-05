聽新聞
test
0:00 / 0:00

新版新冠疫苗尚未決定選哪株 10月開打恐生變

聯合報／ 本報記者／台北報導
疾管署表示，新版新冠疫苗預計十月一日開打，但疫苗為採購JN.1或KP.2疫苗株尚未確定。本報資料照片
疾管署表示，新版新冠疫苗預計十月一日開打，但疫苗為採購JN.1或KP.2疫苗株尚未確定。本報資料照片

衛福部疾管署預估新冠疫情七月中旬迎來高峰，單周高達六萬人確診。疾管署表示，新版新冠疫苗預計十月一日開打，但疫苗為採購JN.1或KP.2疫苗株尚未確定，預計下周開會討論，結果影響疫苗是否如期開打。

疾管署日前公布國內抗病毒藥物庫存量，強調藥物絕對夠用，但不少醫院反映「就是沒有藥」。北醫附醫胸腔內科主治醫師周百謙指出，瑞德西韋目前未取得藥證，且採取專案進口，不適用藥害救濟，近期投藥時，患者需簽簽同意書才能使用，大幅增加行政流程，若患者拒絕更可能增加重症風險。

衛福部次長林靜儀前天邀集全國醫學中心、準醫學中心共廿四家醫院，針對急診壅塞、新冠疫情舉行視訊會議，針對新冠疫情、急診壅塞進行討論。

對於衛福部會議，台大醫院長吳明賢說，急診壅塞是老問題，非單一因素，不只受第六波疫情影響這麼單純，「七年之病，不能求三年之艾」。

新冠疫苗 林靜儀 瑞德西韋 疫情 疾管署 衛福部

延伸閱讀

明朝野協商健保點值入法 衛福部警告：草案若過恐漲保費

急診壅塞衛福部找解方 台大院長籲「不宜簡化問題」

輸液短缺至10月…永豐補上70%？ 林靜儀：沒有辦法那麼樂觀

急診壅塞！衛福部邀24家醫中院長視訊 林靜儀：南部疫情明顯

相關新聞

巨石砸斷軌 台鐵和仁至崇德路段搶通又斷

地震加上近日豪雨不斷，花東交通頻受影響，台鐵花蓮和仁至崇德間路段前天才完成土石流清除，恢復雙線通行，昨清晨又發生巨石崩落...

6月以來 台鐵北迴線阻斷3次

花蓮強震後，地質不穩加上近日午後雷陣雨頻傳，落石及土石流頻威脅台鐵行車，台鐵和仁隧道北口東正線昨發生巨石砸斷鋼軌與電車線...

健康主題館／小暑過一日熱三分 4種食物清熱解毒

● 小暑後氣溫逐漸升高，防熱傷害

4年200億 交部推公路公共運輸升級

行政院會昨天拍板「公路公共運輸永續及交通平權計畫（二○二五到二○二八年）」，四年挹注兩百億元，提出十一項推動策略及卅四項...

健保點值擬入法 保費恐漲

藍委陳菁徽、蘇清泉提健保法第六十二條修正案，保障點值每點一元或○點九五元，被立法院長韓國瑜列為特急件，今舉行黨團協商。陳...

新版新冠疫苗尚未決定選哪株 10月開打恐生變

衛福部疾管署預估新冠疫情七月中旬迎來高峰，單周高達六萬人確診。疾管署表示，新版新冠疫苗預計十月一日開打，但疫苗為採購JN...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。