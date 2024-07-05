新版新冠疫苗尚未決定選哪株 10月開打恐生變

衛福部疾管署預估新冠疫情七月中旬迎來高峰，單周高達六萬人確診。疾管署表示，新版新冠疫苗預計十月一日開打，但疫苗為採購JN.1或KP.2疫苗株尚未確定，預計下周開會討論，結果影響疫苗是否如期開打。

疾管署日前公布國內抗病毒藥物庫存量，強調藥物絕對夠用，但不少醫院反映「就是沒有藥」。北醫附醫胸腔內科主治醫師周百謙指出，瑞德西韋目前未取得藥證，且採取專案進口，不適用藥害救濟，近期投藥時，患者需簽簽同意書才能使用，大幅增加行政流程，若患者拒絕更可能增加重症風險。

衛福部次長林靜儀前天邀集全國醫學中心、準醫學中心共廿四家醫院，針對急診壅塞、新冠疫情舉行視訊會議，針對新冠疫情、急診壅塞進行討論。

對於衛福部會議，台大醫院長吳明賢說，急診壅塞是老問題，非單一因素，不只受第六波疫情影響這麼單純，「七年之病，不能求三年之艾」。