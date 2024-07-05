健保點值擬入法 保費恐漲

藍委陳菁徽、蘇清泉提健保法第六十二條修正案，保障點值每點一元或○點九五元，被立法院長韓國瑜列為特急件，今舉行黨團協商。陳菁徽預估，修正案很可能直接送院會表決，由於國民黨、民眾黨意見一致，通過機率大。

衛福部次長林靜儀表示，修正案通過形同取消總額制度，醫療支出無法控制，明年恐要調漲保費。

林靜儀、衛福部次長呂建德與健保署長石崇良昨天下午親上火線對外說明。石崇良表示，點值保障不應入法，避免影響偏鄉醫療，而是朝向維持○點九元努力，目前已著手調整，如癌症新藥納入暫時性支付，有廿億元由癌症新藥基金支應；護理夜班津貼四十億元也改以公務預算支應，希望服務不減，把健保的餅做大。

「朝小野大，衛福部應以每點一元修法通過為前提，做出政策分析，提出規畫。」醫改會執行長林雅惠指出，衛福部改變支付基準、計酬方式等，系統性解決健保困境，並凝聚社會共識，且現在就應執行，若待修法通過才提出，根本慢半拍。