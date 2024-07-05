4年200億 交部推公路公共運輸升級

行政院會昨天拍板「公路公共運輸永續及交通平權計畫（二○二五到二○二八年）」，四年挹注兩百億元，提出十一項推動策略及卅四項行動方案，行政院長卓榮泰指出，將透過與各縣市政府的合作執行，促進低碳與綠色運輸、落實人本與交通平權理念，符合賴清德總統的施政願景。

交通部指出，根據「各公共運具近年來運量變化」分析，疫情期間公車駕駛員流失與部分路線停駛或減班，導致疫後公車運量恢復情形緩慢，目前僅有疫情前近八成左右。

雖然藉由防疫紓困措施及辦理「公路公共運輸服務升級計畫（二○二一到二○二四年）」得以將公車路線停駛、減班及不續營等棘手問題獲得控制，軟硬體設備亦持續有所精進，但考量公車業者剛走出疫情衝擊，經營體質尚未復原，亟需政策協助輔導。

因此，新核定的「公路公共運輸永續及交通平權計畫」，四年計畫兩百億元提出十一項推動策略及卅四項行動方案來因應，可歸納為四大政策主軸，分別為公共運輸復原與健全、人本及交通平權、智慧公共運輸與數位管理、推廣低碳與綠色運輸。

預期透過計畫執行至二○二八年底，六歲以上人口每萬人搭乘公路公共運輸次數相較於二○二二年成長百分之五十四點四、偏鄉地區百分之九十七住戶可在五百公尺範圍內使用公路公共運輸、全國公車無障礙車輛比率可達百分之六十三點五等。