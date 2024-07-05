聽新聞
test
0:00 / 0:00

巨石砸斷軌 台鐵和仁至崇德路段搶通又斷

聯合報／ 記者胡瑞玲周湘芸黃婉婷王思慧／連線報導
台鐵和仁隧道北口昨早巨石崩落，砸斷東正線鋼軌，台鐵出動怪手打碎巨石移除，預計今早才能恢復雙向通行。圖／記者王思慧翻攝
台鐵和仁隧道北口昨早巨石崩落，砸斷東正線鋼軌，台鐵出動怪手打碎巨石移除，預計今早才能恢復雙向通行。圖／記者王思慧翻攝

地震加上近日豪雨不斷，花東交通頻受影響，台鐵花蓮和仁至崇德間路段前天才完成土石流清除，恢復雙線通行，昨清晨又發生巨石崩落意外，不僅東正線鋼軌被砸斷，電車線設備也壞了，只能以西正線單線雙向行車，上下行列車延誤約十五至廿分鐘。台鐵昨出動怪手打碎巨石移除，預計今上午首班列車恢復雙線通車。

由於近期中橫、蘇花公路、台鐵北迴線一斷再斷，不僅重創當地觀光，也讓花東居民大嘆「回家好難」。「交通一向是最擔心的事，鐵公路影響觀光很大。」縣府觀光處長張志翔表示，交通對花蓮而言「是生路也是活路」，拜託中央一定要給花蓮安全的路，是不是空運或海運能有替代方案，只要路斷了就啟動機動運輸。

台鐵花蓮和仁至崇德段才剛搶通，不料昨清晨六時廿一分左右，和仁至崇德東正線有巨石掉落，砸壞軌道、電車線。台鐵公司表示，該處附近雖然有一處落石告警系統，但昨天落石處並非偵測範圍，未觸動告警系統預警，不過幸好○四○三地震後，已針對高風險區加強派員巡檢，這次就是台鐵工務人員巡檢發現後馬上通報，事發當下也幸好沒有其他列車經過。

台鐵公司董事長杜微表示，由於該落石約七十三立方公尺、重約一五○公噸，破碎清除工程需要時間，目前已投入四十二人，並出動怪手、工程維修車、砸道車、電力維修車及架線車等機具參與搶修作業。

杜微也提到，已規畫在北迴線設置八處防護阻隔及電閘告警設備，可偵測、阻隔落石，昨天的落石區就列在該八處增設地點。未來也會針對無告警區域補強。

台鐵公司工務處長謝曜宇補充，目前規畫的八處防護阻隔及電閘告警設備為告警系統，會設置觸碰式圍籬，當落石或其他異物觸碰到電閘時，就會傳送訊息通知監控人員。

據台鐵規畫，北迴線八處增設防護阻隔及電閘式告警設備計畫，六月底完成細部設計，今年底完成阻隔設施，明年四月底完成告警系統。

謝曜宇表示，上述八處都是目前評估後，邊坡風險較高須優先裝設地點，後續會進行全面評估並擬定計畫，針對能夠邊坡整治或疏濬處進行實質改善，無法實質改善地點，才會設置阻隔及電閘告警設施防範。

由於先前才發生新自強號撞擊溢流軌面的土石後出軌意外，行政院長卓榮泰上月承諾本月將搭火車赴花蓮，「親自走一趟，看是不是夠安全」，外界關心是否會依照承諾？行政院發言人陳世凱指出，會依照承諾來做，行程細節確定後公布。

卓榮泰 台鐵 土石流 地震 火車 自強號 花蓮 落石 蘇花公路 陳世凱

延伸閱讀

巨石砸斷鋼軌連夜搶修 台鐵和平--崇德明恢復雙線行使

豪雨、地震重創鐵公路 徐榛蔚籲中央推動花蓮對外直航

鐵公路頻傳災害 花蓮業者嘆交通不安全影響遊客信心

巨石砸毀鋼軌 台鐵38處阻隔設備進度曝光 最快明年6月完成

相關新聞

巨石砸斷軌 台鐵和仁至崇德路段搶通又斷

地震加上近日豪雨不斷，花東交通頻受影響，台鐵花蓮和仁至崇德間路段前天才完成土石流清除，恢復雙線通行，昨清晨又發生巨石崩落...

6月以來 台鐵北迴線阻斷3次

花蓮強震後，地質不穩加上近日午後雷陣雨頻傳，落石及土石流頻威脅台鐵行車，台鐵和仁隧道北口東正線昨發生巨石砸斷鋼軌與電車線...

健康主題館／小暑過一日熱三分 4種食物清熱解毒

● 小暑後氣溫逐漸升高，防熱傷害

鐵公路極不穩 花東暑假訂房率不到3成

四○三花蓮地震重創當地觀光，交通部觀光署推出花東自由行、團客補助，觀光署長周永暉昨表示，截至目前，自由行住宿補助已有五萬...

回家路不安全…花蓮李媽媽：已3個月未見兒子

強震與近半個月來的豪大雨影響，造成中橫、蘇花公路、台鐵北迴線一斷再斷，有母親擔心，在台北工作的兒子搭火車或開車回家有風險...

健康你我他／消費量入為出 退休澹泊自得

測驗退休力如同健康檢查一樣重要，了解個人的優勢和不足。我在5項核心能力中，活躍好學與自在獨立有進步，不足的財務、社會連結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。