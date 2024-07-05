巨石砸斷軌 台鐵和仁至崇德路段搶通又斷

地震加上近日豪雨不斷，花東交通頻受影響，台鐵花蓮和仁至崇德間路段前天才完成土石流清除，恢復雙線通行，昨清晨又發生巨石崩落意外，不僅東正線鋼軌被砸斷，電車線設備也壞了，只能以西正線單線雙向行車，上下行列車延誤約十五至廿分鐘。台鐵昨出動怪手打碎巨石移除，預計今上午首班列車恢復雙線通車。

由於近期中橫、蘇花公路、台鐵北迴線一斷再斷，不僅重創當地觀光，也讓花東居民大嘆「回家好難」。「交通一向是最擔心的事，鐵公路影響觀光很大。」縣府觀光處長張志翔表示，交通對花蓮而言「是生路也是活路」，拜託中央一定要給花蓮安全的路，是不是空運或海運能有替代方案，只要路斷了就啟動機動運輸。

台鐵花蓮和仁至崇德段才剛搶通，不料昨清晨六時廿一分左右，和仁至崇德東正線有巨石掉落，砸壞軌道、電車線。台鐵公司表示，該處附近雖然有一處落石告警系統，但昨天落石處並非偵測範圍，未觸動告警系統預警，不過幸好○四○三地震後，已針對高風險區加強派員巡檢，這次就是台鐵工務人員巡檢發現後馬上通報，事發當下也幸好沒有其他列車經過。

台鐵公司董事長杜微表示，由於該落石約七十三立方公尺、重約一五○公噸，破碎清除工程需要時間，目前已投入四十二人，並出動怪手、工程維修車、砸道車、電力維修車及架線車等機具參與搶修作業。

杜微也提到，已規畫在北迴線設置八處防護阻隔及電閘告警設備，可偵測、阻隔落石，昨天的落石區就列在該八處增設地點。未來也會針對無告警區域補強。

台鐵公司工務處長謝曜宇補充，目前規畫的八處防護阻隔及電閘告警設備為告警系統，會設置觸碰式圍籬，當落石或其他異物觸碰到電閘時，就會傳送訊息通知監控人員。

據台鐵規畫，北迴線八處增設防護阻隔及電閘式告警設備計畫，六月底完成細部設計，今年底完成阻隔設施，明年四月底完成告警系統。

謝曜宇表示，上述八處都是目前評估後，邊坡風險較高須優先裝設地點，後續會進行全面評估並擬定計畫，針對能夠邊坡整治或疏濬處進行實質改善，無法實質改善地點，才會設置阻隔及電閘告警設施防範。

由於先前才發生新自強號撞擊溢流軌面的土石後出軌意外，行政院長卓榮泰上月承諾本月將搭火車赴花蓮，「親自走一趟，看是不是夠安全」，外界關心是否會依照承諾？行政院發言人陳世凱指出，會依照承諾來做，行程細節確定後公布。