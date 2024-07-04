巨石砸斷鋼軌連夜搶修 台鐵和平--崇德明恢復雙線行使

台鐵和仁至崇德和仁至崇德間路段昨天才完成土石流清除，恢復雙線通行，今日清晨又發生巨石崩落，毀損鋼軌及電車線，台鐵公司表示，目前西正線採單線雙向行車，預計明清晨完成東正線搶修，明早首班車起恢復雙線行使。

0403地震加上近日豪雨不斷，花東地區交通頻受影響。台鐵表示，今早6時21分，台鐵工務現場監控人員回報和仁=崇德間東正線（K48+730）有巨石掉落，損及路線及電車線，即時起封鎖東正線，改由西正線單線雙向行車，另西正線慢行區域擴及K48+500至K48+800，並加強現場監視以維安全。

台鐵表示，目前投入工務及電力單位88人，出動怪手、工程維修車、砸道車、電力維修車及架線車等機具參與搶修作業。預計明（5日）清晨完成和仁=崇德間東正線（K48+730）搶修，自首班車4117次起恢復和平=崇德間雙線行駛。