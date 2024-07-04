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台北車站取消電梯剪收票員 台鐵產工怒批：變相縱容逃票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣鐵路產業工會今指出，台鐵人力受公司化離退影響，如今身為國家門面的台北車站，將取消1樓電梯剪收票人員，等同變相縱容旅客逃票。圖／台灣鐵路產業工會提供
台灣鐵路產業工會今指出，台鐵人力受公司化離退影響，如今身為國家門面的台北車站，將取消1樓電梯剪收票人員，等同變相縱容旅客逃票。圖／台灣鐵路產業工會提供

台鐵公司化後，面臨人力不足問題，台灣鐵路產業工會今指出，台鐵人力受公司化離退影響，售票窗口減少，服務台等各項設施人力也降到最低，影響營運作業，如今身為國家門面的台北車站，還要取消1樓電梯剪收票人員，等同台鐵變相縱容旅客逃票，要求台鐵盡速補足人力。

台鐵產工今發聲明表示，受到公司化衝擊，台鐵離退1000多名員工，尤其以運務包含站務員、車長、調車等工作離退人數最多，但台鐵公司化後，對人力補充態度消極，不僅招募簡章出包、新進人員同工不同酬，作為國家門面的特等站台北車站，也因人力不足，取消台北車站1樓電梯剪收票人員，變相縱容旅客逃票。

台鐵產工指出，台北車站因站體設計緣故，某些區域可透過電梯直達月台，因此高鐵、台鐵將有安排員工在電梯旁剪收，防止旅客逃票。過去在產工爭取下，車站以聘用部分工時人力方式因應，但近期台北車站卻表示，部分工時人員聘期屆滿後不再續聘，將由正職站務人員兼任電梯剪收，對此產工感到憤怒與不解。

台鐵產工說，目前正值人力明顯受到公司化離退影響，不論台鐵基於何種理由不願意增補人力，要求人力不足的第一線員工再去支援，已影響車站運作。

台北車站作為全台唯一的特等站，也是許多外國旅客下飛機後抵達的第1站，形同國家門面，卻連防止旅客逃票的人力都不願意聘請，「難道台鐵是要鼓勵旅客逃票？還是覺得票價便宜逃了也沒關係嗎？」

工會表示，台鐵公司這幾個月頻頻宣傳營收創新高，卻連基本人力都無法補齊，又該如何做好鐵路運輸與顧及旅客安全，要求台鐵應立即補足人力，解決台北車站電梯剪收逃票問題。

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