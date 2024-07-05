健康你我他／消費量入為出 退休澹泊自得

測驗退休力如同健康檢查一樣重要，了解個人的優勢和不足。我在5項核心能力中，活躍好學與自在獨立有進步，不足的財務、社會連結需加強。評估個人的能力條件，配合期待的生活目標，才能安穩度過人生下半場。

年輕時積極投資，退休後理財轉為保守謹慎。多數退休族最愛投資股票，但波動風險較高，股海如驚濤駭浪，我更不敢冒險。日常生活秉持開源節流原則，貫徹量入為出的消費模式，減少不必要花費，預留養老照護的預算，讓老後經濟不匱乏。

人生需要不斷學習，接觸新資訊、新事物。退休後更需要學習使用各種通訊軟體，活躍好學，將觸角伸向更寬廣的世界，跟上時代，與時俱進。

身體隨年齡退化，面臨疾病醫療、健康照護的認知非常重要，退休後我加緊運動健身，養成固定持續的運動習慣。醫學研究，持之以恆的運動，均衡飲食，能遠離病痛，延緩失能失智的風險。

我已躋身資深退休人士的行列，生活有變化，積極安排休閒活動，融入人群，使單調的生活增加活力和色彩，也找到幸福的新生活。熱心參與公益團體、慈善活動擔任義工，付出棉薄之力，展現生命的價值，也是一份榮耀。

退休後澹泊無華，樸實簡約，就是我最想要的生活。只要身體硬朗，生活起居不求人，老而自得，才是人生一大樂事。