台大遠距照護 下肢動脈患者保住腳

下肢動脈血管疾病因血管阻塞，恐導致患者截肢，亦可能合併冠狀動脈硬化、腦中風等疾病，5年存活率僅20%。台大醫院研究發現，若患者接受即時同步遠距照護，可使心血管疾病得到較好控制，病人發生腦中風的機率顯著下降，已被寫入美國心臟學會5月甫公布的下肢動脈血管疾病照護指引。

該照護指引中，引用台大醫院內科部主治醫師李任光2021年發表於國際知名期刊Journal of Medical Internet Research的論文，將遠距照護列於此類病人標準治療。指引中提到，鑑於下肢動脈血管疾病患者的複雜性與多重共病，常導致重大心血管事件的發生，此類患者特別需要長期追蹤與治療，而遠距照護可提供患者完整且即時的全人照顧，彌補目前居家照護不足。

李任光表示，除避免患者截肢之外，下肢動脈血管疾病，容易併發心肌梗塞、腦中風等急重症情況，遠距醫療患者可藉由院方提供的心電圖系統等在家監測生理數值，並結合人工智慧，病人拍攝傷口上傳，即可判讀病情。

李任光曾收治一位83歲男性，發生周邊血管疾病，導致腳趾壞死，原本必須由膝蓋以下截肢，患者加入遠距照護後，由團隊提供完整、即時照護資訊，最終僅腳趾遭截肢，患者心存感激說，「感謝醫療團隊幫我留著一隻腳。」

台大醫院遠距照護中心以累積14年、近7000患者數據研究發現，接受遠距照護的下肢動脈疾病患者，截肢率自18%降至10%、死亡率從29%降至14%，平均住院天數減少一半，病患照護滿意度則由95.7%提升至97.5%。

台大醫院院長吳明賢表示，遠距醫療不受時間、空間限制，提供醫療照護服務，在新冠疫情期間大出風頭，而台大醫院早在14年前即成立遠距醫療照護中心，藉由穿戴裝置、即時傳輸等科技設備，優化醫療照護流程，提升病人健康，而對於病人來說，這更是形同虛擬病房的良方。