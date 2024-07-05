「今年超了沒」…肝癌早期無症狀 明顯不適已晚期

肝基會呼籲民眾定期腹部超音波篩檢。左起肝基會總執行長楊培銘、衛福部次長周志浩、病友郭忠順、郭太太、統一超商協理羅文璣、肝基會董事長許金川、肝基會執行長粘曉菁。記者廖靜清／攝影 肝病防治學術基金會（肝基會）推廣肝病防治有成，近年肝病死亡率下降，去年肝癌死亡7700多人，3800多人死於慢性肝炎。今年肝基會與7-ELEVEn合作進一步推動「今年超了沒─全民腹超十年計畫」，提醒40歲以上的民眾，不管有沒有B、C肝炎，每年都要做一次腹部超音波檢查；B、C肝帶原者，至少每半年做一次腹部超音波檢查。

肝病是台灣最大的本土病，B肝帶原者有160餘萬人，慢性C型肝炎患者有40至60萬人，都是肝癌的高危險群；沒有B肝的成年人，大都感染過B肝，也可能有肝硬化及肝癌而不自知。腹部超音波則是早期發現肝癌最好的檢查工具。

肝病病友郭忠順去年底參加肝基會舉辦的「免費保肝篩檢」活動，接受抽血檢查，未料檢查報告顯示，甲型胎兒蛋白（AFP）高達45點多，肝指數（AST、ALT）是正常的，他立即就醫，隔兩天做腹部超音波、電腦斷層，竟揪出9公分的惡性腫瘤。郭先生說，他沒有B肝帶原，也沒有C肝，進一步檢驗才發現曾感染B肝，還好及時獲得醫治。

衛福部次長周志浩表示，肝癌早期通常沒有症狀，若出現明顯不適，大都已是晚期，呼籲民眾多善用政府提供40歲以上民眾的免費成人健檢服務。

肝基會總執行長楊培銘表示，過去國人B肝帶原者約15至20%，遠高出全球平均的5%，台灣B肝感染率之高，也增加了肝癌風險。

肝基會今年除了推動偏鄉肝病篩檢，也規畫一條龍全方位醫療到點服務，檢查出異狀時，由專業護理師提供服務，並帶到醫療院所進一步詳細評估。楊培銘說，「今年超了沒」活動，7-ELEVEn指定門市成為保肝衛教諮詢站，提供免費保肝抽血檢查、腹部超音波等健康檢查服務，增加民眾接受篩檢的可近性。

國人對肝病無感，甚至以為熬夜是導致肝病的主要原因，病毒性肝炎才是大宗。楊培銘呼籲，肝臟是沉默的器官，等到發現症狀時已經來不及了，主動篩檢、積極追蹤、及早治療，是預防肝硬化及肝癌的關鍵。

肝基會董事長許金川表示，肝基會自2021年推動「全民腹超十年計畫」，腹部超音波除了揪出肝臟異常，也同時檢查腹部的膽、胰、脾、腎，民眾要有自我健康管理的意識。B、C型肝炎患者只要定期追蹤及治療，都可以獲得良好控制，避免黑白人生。