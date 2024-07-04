快訊

蘿拉年薪200萬元還做「AB合約」A走千萬 蔡阿嘎心痛：一句道歉都沒有

全國台灣文學營登場 60專家帶200學員解文學的癮

中央社／ 台北4日電

2024「全國台灣文學營」今天於台中亞洲大學登場，200名文學愛好者齊聚一堂，共享文學盛事，作家導師期勉學員在為期3天的學習時光裡，共享孤獨、解文學的癮。

根據刻文學發布新聞稿，本屆「全國台灣文學營」由作家楊照擔任營主任，並由知名作家帶班指導，分別為小說組童偉格、楊富閔；散文組高翊峰、吳曉樂；新詩組曹馭博；電影組葉天倫；影視劇本創作劉梓潔；表演藝術王嘉明。並由包括藝文、電影、戲劇、表藝領域60名專家授課。

8名導師在開營第1天為學員獻上祝福及勉勵，劉梓潔分享近日為作品所進行的田野調查，發覺文學就像癮頭，而文學導師似是藥頭；高翊峰分享自身考古研究心得，指出「文學（我們現在正在做的事情），就是未來人類考古時發現的東西。」

吳曉樂致詞表示，朋友在義大利之旅和文學營之間選擇了後者，是因為「每一年當我們回想此刻，此刻依然閃耀著。」葉天倫則表示，與其「在家裡自己一個人孤獨，不如來到這裡一起孤獨」。

曾經是文學營學員的楊富閔則分享，童年時在南台灣鄉下午後與文學的邂逅；曹馭博鼓勵學員們夜間在宿舍與其他文藝愛好者交流作品、欣賞作品。

王嘉明表示，自己人生的問題滿多的，「若大家有人生的問題可以來找我『教學相長』」；童偉格今年實現租摩托車到亞大的願望，結果早上就被指派「任務」幫學員買免洗筷，「希望大家吃泡麵時能想到我。」

亞洲大學 台灣文學 楊照 電影

延伸閱讀

選讀北大的湖南留守女孩畢業了 當年收考古圈50斤禮物

蕭邦鋼琴大賽銅獎得主劉珒 九月攜蕭邦名曲來台演出

JOY COLORi實驗室培育鑽石 刻畫文學經典「小王子」

讓讀者在小說裡迷路… 童偉格摘2024聯合報文學大獎

相關新聞

大台北明恐飆破37度！午後雷雨3階段變化 這天起雨勢明顯升級

天氣持續高溫炎熱，周六就是24節氣的小暑，中央氣象署預報員張承傳表示，明天大台北可能出現局部37度以上高溫，各地仍高溫炎...

天氣好熱！7旬翁外出中暑路倒 醫籲民眾「這段時間」避免戶外活動

彰化縣社頭鄉75歲張姓男子今下午路倒，被路人通報119救護車送醫，到院時體溫達攝氏40度，意識模糊，醫師研判是中暑，已補...

台北車站取消電梯剪收票員 台鐵產工怒批：變相縱容逃票

台鐵公司化後，面臨人力不足問題，台灣鐵路產業工會今指出，台鐵人力受公司化離退影響，售票窗口減少，服務台等各項設施人力也降...

健保點值保障修法協商 醫改會批衛福部動作慢半拍

考量健保點值長期偏低，國民黨團、立委提出修法，希望保障健保點值一點1元或一點0.95元 ，明日將送協商。醫療改革基金會執...

中國信託新舞臺藝術節公益場揭幕 周六免費入場

中國信託文教基金會主辦的「中國信託新舞臺藝術節」將由無獨有偶工作室劇團「巨人來了-山海遇見偶」公益場揭開序幕，此次中國信...

部落文化資產評估不足 綠野仙蹤渡假旅館環評初審未過

環境部今天召開「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組初審會議延續會議，本案由於地方民眾反對聲浪高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。