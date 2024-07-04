全國台灣文學營登場 60專家帶200學員解文學的癮

2024「全國台灣文學營」今天於台中亞洲大學登場，200名文學愛好者齊聚一堂，共享文學盛事，作家導師期勉學員在為期3天的學習時光裡，共享孤獨、解文學的癮。

根據刻文學發布新聞稿，本屆「全國台灣文學營」由作家楊照擔任營主任，並由知名作家帶班指導，分別為小說組童偉格、楊富閔；散文組高翊峰、吳曉樂；新詩組曹馭博；電影組葉天倫；影視劇本創作劉梓潔；表演藝術王嘉明。並由包括藝文、電影、戲劇、表藝領域60名專家授課。

8名導師在開營第1天為學員獻上祝福及勉勵，劉梓潔分享近日為作品所進行的田野調查，發覺文學就像癮頭，而文學導師似是藥頭；高翊峰分享自身考古研究心得，指出「文學（我們現在正在做的事情），就是未來人類考古時發現的東西。」

吳曉樂致詞表示，朋友在義大利之旅和文學營之間選擇了後者，是因為「每一年當我們回想此刻，此刻依然閃耀著。」葉天倫則表示，與其「在家裡自己一個人孤獨，不如來到這裡一起孤獨」。

曾經是文學營學員的楊富閔則分享，童年時在南台灣鄉下午後與文學的邂逅；曹馭博鼓勵學員們夜間在宿舍與其他文藝愛好者交流作品、欣賞作品。

王嘉明表示，自己人生的問題滿多的，「若大家有人生的問題可以來找我『教學相長』」；童偉格今年實現租摩托車到亞大的願望，結果早上就被指派「任務」幫學員買免洗筷，「希望大家吃泡麵時能想到我。」