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日媒實測電風扇耗電量「不到冷氣十分之一」 這些情況硬要省電恐出意外

聯合新聞網／ 綜合報導
電風扇雖然耗電量比冷氣低，但還是無法完全取代冷氣。圖／Ingimage
電風扇雖然耗電量比冷氣低，但還是無法完全取代冷氣。圖／Ingimage

炎炎夏日，許多人在室內熱到受不了，都會開冷氣降溫。但也有人擔心電費暴漲，寧願開電風扇應急，也不願意打開冷氣。近來日本媒體，就分析使用電扇和冷氣時，耗電量總共相差多少。

根據日本媒體「FINANCIAL FIELD」報導，在同樣使用6小時的情況下，冷氣機消耗電量約為530kW（千瓦），以日本的電費換算，約是98.58日圓。而同樣的時間若是開電風扇，則是消耗50kW的電力，電費為9.3日圓，是開冷氣的十分之一不到。

不過文章提醒，現在強調省電的冷氣款式很多，因此實際的耗電量，可能會比本次實驗還要再更低一些。另外，電扇的吹風範圍有限，但冷氣可以提供大範圍降溫，如果在同居人比較多的狀況下，也比較適合開冷氣。

而想要更有效率地降低室內溫度，也可以儘量遮蔽陽光，並且用冷氣搭配電風扇、循環扇，幫助冷空氣在室內流動，不會特別滯留在某一處。儘管使用電風扇確實較省電，但碰到實在太過炎熱的天氣，最好還是選擇開冷氣，避免產生中暑之類的健康意外。

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