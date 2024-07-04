露營場汙染飲用水源 明年3月起開罰、最重勒令停業

露營場的生活廢水汙染明年3月納管，環境部今天預告水汙裁罰準則修正草案，露營場雜排水影響飲用水源，將可處新台幣7.2萬元並限期改善，未改善得按次處罰，最重可停業。

環境部今年1月公告「禁止足使水汙染行為」，增列露營場產生沖洗式廁所排水及生活雜排水，定於明年3月1日起生效，裁罰標準將依據今天預告修正草案、最快9月生效的「違反水汙染防治法罰鍰額度裁罰準則」。

「違反水汙染防治法罰鍰額度裁罰準則」修正草案，重點包括增列露營場違規樣態裁罰計算方式；加重裁罰小型食品廠及事業於管制區排放汙染飲用水源金額；若有排除繞流等重大違規，將不得使用減輕規定等。

環境部水質保護司長王嶽斌告訴中央社記者，雖然已經公告管理露營場水汙染，但裁罰僅有區間，缺少各種汙染樣態的處罰標準，因此草案中有不同的汙染水（如沖廁排水或生活雜排水）、汙染不同水體（如水源區、一般水區等）、有無汙染處理設施等，細分裁罰金額。

王嶽斌舉例，草案增訂露營場生活雜排水未收集處理，若影響飲用水源，可直接開罰7.2萬元並限期改善，未改善得按次處罰，最重可勒令停業。

另外，王嶽斌提到，經統計，過去許多汙染樣態並不是那些領有排放許可的大型事業單位，反而是小型食品廠等，因此草案也針對食品製造、醱酵、屠宰製程，若有汙染飲用水源的情況可加重裁罰金額，由修正前罰4.5萬，修正後應罰9.6萬，多罰5.1萬元。

王嶽斌說，草案中並訂定，若是有事業單位發生排除繞流等重大違規，早期有部分樣態，如犯後態度良好等，會給予減輕裁罰，但本次修法也將減輕規定刪除。

王嶽斌指出，本次修正都是現行水汙染防治法授權罰鍰範圍內，務實考量執法需求，訂定罰鍰額度計算方式，做為環保單位裁罰參考依據。

王嶽斌表示，草案預告後最快下個月就會進行公聽、研商的程序，若一切順利將在9月公告此裁罰準則。