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中國信託新舞臺藝術節公益場揭幕 周六免費入場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
山海大偶身高4.5米。出動共12位操偶師，細緻又富含氣勢的動作讓大偶栩栩如生。圖／中國信託文教基金會提供
山海大偶身高4.5米。出動共12位操偶師，細緻又富含氣勢的動作讓大偶栩栩如生。圖／中國信託文教基金會提供

中國信託文教基金會主辦的「中國信託新舞臺藝術節」將由無獨有偶工作室劇團「巨人來了-山海遇見偶」公益場揭開序幕，此次中國信託金融園區將變身為戶外偶戲劇場，除了有兩尊高達4.5米的山海巨偶漫步園區，更搬來魔幻光影戲院，由上百位操偶師大秀光影偶戲，邀請大小朋友一同參與這場光影交錯的偶戲嘉年華。

中信文教基金會對此表示，新舞臺藝術節公益場皆為免費參與，戶外演出自由參加，僅光影戲院(帳篷區)演出需事前預約，座位即將額滿，歡迎至中國信託文教基金會官網預約，更多藝術節資訊會由中信文教FB與IG粉絲專頁提供。

這是新舞臺藝術節三度攜手無獨有偶工作室劇團舉辦公益場，去年首次將中國信託金融園區打造為沉浸式的戶外偶戲劇場，近四公尺的超大長頸鹿帶非洲動物大遷徙轟動南港。今年公益場在各界敲碗中再度登場，無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音預告這次將「玩更大」，由難得獻演的「山海大偶」重磅登場，中信文教基金會指出，絕對給足觀眾視覺震撼。

「山海大偶」一尊代表「山人」、一尊代表「海人」，高達4.5公尺的龐大身軀，每次演出都得出動12位專業操偶師，演出前戲偶修復師要先把大偶「叫醒」，各種姿勢先擺放一次，確認關節靈活度；演出時陣仗更大了，12位操偶師分別負責四肢、頭部與身體，讓山海大偶「活過來」，山海大偶將相擁、共舞，象徵土地的疲憊與沉睡、融合與共生。

隨著巨人的腳步，將看到由七座帳篷打造的戶外光影戲院，上百位師生將化身操偶師，大秀魔幻光影。絢麗斑斕的Pizza魚上演閃亮亮的黑光戲、充滿詩意的光影偶戲上演原民歷史、戶外區上演屏東鄉土仕紳奮鬥故事，可愛的神仙大偶也將在現場跟觀眾互動。宜蘭萬富國小、宜蘭東興國小、花蓮水璉國小、屏東鹽埔國中、臺南曾文農工及新北貢寮實驗中學生，將家鄉的山海、文史編創為偶戲，融合黑光戲、光影戲等精彩元素，將帶領觀眾們上山下海、穿越時空。

4.5米巨人登陸南港！戲偶、光影交織的偶戲嘉年華7月6日(六)就在中國信託金融園區。圖／中國信託文教基金會提供
4.5米巨人登陸南港！戲偶、光影交織的偶戲嘉年華7月6日(六)就在中國信託金融園區。圖／中國信託文教基金會提供
遛小孩看這裡！廢材玩版畫、玩具醫生 趣味闖關揪團來。圖／中國信託文教基金會提供
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光影戲院開張，詩意光影戲、黑光戲精彩上演。圖／中國信託文教基金會提供
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