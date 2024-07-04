健保總額促「健身」 114年至少2項脫鉤、省60億

衛福部啟動健保總額「健身」，刪除應由公務預算支出的項目，讓財務更強壯、改善點值，經初步盤點，護理津貼、癌症新藥暫時性支付將與114年總額脫鉤，至少可省下新台幣60億元。

「全民健康保險法」第62條條文修正草案，確保點值1點1元，黨團協商破局，明天將由立法院長韓國瑜親自主持黨團協商。衛生福利部今天下午舉行記者會重申總額存在必要性，允諾擴大資源挹注，維持健保點數。

其中，將現行總額項目，如長照、公共衛生、預防保健、基礎資訊建設、護理津貼、癌症新藥暫時性支付等，改由公務預算支應，原移出項目費用留於總額，可改善點值。衛福部次長林靜儀說，已積極與內部溝通，完成盤點項目後，仍待行政院同意撥補公務預算挹注。

健保總額「健身」計畫，眼看114年健保總額將於9月協商、年底拍案，找出應回歸公務預算項目勢在必行。衛福部中央健康保險署長石崇良表示，將儘速盤點，努力趕上114年總額協商，現階段較有機會落實脫鉤健保的項目，分別為40億元護理津貼、20億元癌症新藥暫時性支付。

石崇良說，如今要求各單位將過去健保給付的長照、公衛等項目「領養」回去，驟然脫鉤可行性不高，以健保總額給付的全責照護項目為例，提供失能長者住院生活照顧需求，並非醫療照護，偏向長照相關服務，未來應以公務預算或長照基金支應，需要逐一討論 。

健保總額事先匡列預算金額，醫療超量會稀釋點值，醫院與西醫基層較容易出現1點不到0.9元狀況，據健保署資料，今年第1季醫院與西醫基層全國平均點值都有達到0.9元以上，石崇良說，確實有區域基層點值偏低，台北區基層點數僅0.8左右，將釐清屬於過度利用或民眾需求增加。