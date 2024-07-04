「等一下下再回家」兒童成人雙卡司 開啟探索自我旅程

11歲女孩是什麼原因生日當天不想回家，2024台北兒童藝術節「等一下下再回家」周末於台北水源劇場登場，以兒童、成人雙卡司的胖球與馬雅共同詮釋一場尋找自我的心靈旅程。

「等一下下再回家」是2023年台北兒童藝術節「兒童戲劇劇本創作」第3名之作，講述小寶的母親因生她而過世，生日成為媽媽離開的日子，因此爸爸從來沒跟她說過生日快樂。

這一年，她11歲的生日又到了，爸爸照樣沒跟她說生日快樂，在要去學校的路上，小寶選擇了和學校相反的路，踏上自己的冒險之旅。

導演吳子敬今天在彩排記者會分享，舞台上以極簡手法呈現劇本裡的公路旅行，以4面台和3張椅子，加上燈光、音樂做場景變化，並設計了一面台開放觀眾上台和演員互動。

吳子敬指出，劇中的小寶是單親家庭中的獨生女，成長過程有很多必須獨處時刻，「她沒有人可以聊天，而是透過一場想像中的旅行、想像中的朋友，自己和自己對話，解答內心的困惑。」其實小寶是要去找媽媽，「而她又是如何面對母親的缺席？劇名的『等一下下』其實是小寶需要有時間獲得自己的答案，得到答案之後，才能回家。」

編劇陳弘洋也分享，這部作品來自於他童年的小小念頭，早熟的他，很早就問自己：「為什麼要活著？為什麼是我來到這個世界？」成為了這部作品的開端。

陳弘洋指出，這是一齣給大人、小孩一起看的劇，劇情融合童話元素去解決主角的煩惱。他認為，越早討論生死議題，反而知道如何面對一個人的離開。而這部作品，他也是希望寫給所有曾經不安的小朋友，「我想告訴他們，產生這些想法的時候不用害怕，也希望他們知道自己永遠都值得被愛。」

「等一下下再回家」特別為核心角色小寶打造雙卡司，6日的場次由兒童演員胖球飾演、7日則由成人演員馬雅飾演，無論是內心世界的展現或與觀眾互動方式，都將帶來完全不同風格的演出。