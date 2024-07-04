快訊

連2次車禍…17歲少年凌晨國道遭撞命危 下午搭救護車轉院又遭撞

占大盤權重高 股價破千恐「不得不分割」？台積電晚間說話了

騙小姊妹下水溺斃…狠母涉殺人罪聲押禁見 家屬神情憂傷不發一語

「等一下下再回家」兒童成人雙卡司 開啟探索自我旅程

中央社／ 台北4日電
2023台北兒童藝術節兒童戲劇劇本創作第3名作品「等一下下再回家」將在2024台北兒童藝術節期間上演，4日在水源劇場彩排。中央社
2023台北兒童藝術節兒童戲劇劇本創作第3名作品「等一下下再回家」將在2024台北兒童藝術節期間上演，4日在水源劇場彩排。中央社

11歲女孩是什麼原因生日當天不想回家，2024台北兒童藝術節「等一下下再回家」周末於台北水源劇場登場，以兒童、成人雙卡司的胖球與馬雅共同詮釋一場尋找自我的心靈旅程。

「等一下下再回家」是2023年台北兒童藝術節「兒童戲劇劇本創作」第3名之作，講述小寶的母親因生她而過世，生日成為媽媽離開的日子，因此爸爸從來沒跟她說過生日快樂。

這一年，她11歲的生日又到了，爸爸照樣沒跟她說生日快樂，在要去學校的路上，小寶選擇了和學校相反的路，踏上自己的冒險之旅。

導演吳子敬今天在彩排記者會分享，舞台上以極簡手法呈現劇本裡的公路旅行，以4面台和3張椅子，加上燈光、音樂做場景變化，並設計了一面台開放觀眾上台和演員互動。

吳子敬指出，劇中的小寶是單親家庭中的獨生女，成長過程有很多必須獨處時刻，「她沒有人可以聊天，而是透過一場想像中的旅行、想像中的朋友，自己和自己對話，解答內心的困惑。」其實小寶是要去找媽媽，「而她又是如何面對母親的缺席？劇名的『等一下下』其實是小寶需要有時間獲得自己的答案，得到答案之後，才能回家。」

編劇陳弘洋也分享，這部作品來自於他童年的小小念頭，早熟的他，很早就問自己：「為什麼要活著？為什麼是我來到這個世界？」成為了這部作品的開端。

陳弘洋指出，這是一齣給大人、小孩一起看的劇，劇情融合童話元素去解決主角的煩惱。他認為，越早討論生死議題，反而知道如何面對一個人的離開。而這部作品，他也是希望寫給所有曾經不安的小朋友，「我想告訴他們，產生這些想法的時候不用害怕，也希望他們知道自己永遠都值得被愛。」

「等一下下再回家」特別為核心角色小寶打造雙卡司，6日的場次由兒童演員胖球飾演、7日則由成人演員馬雅飾演，無論是內心世界的展現或與觀眾互動方式，都將帶來完全不同風格的演出。

親子

延伸閱讀

「定期定額」何時扣款的績效最好？ 理財館長：答案是根本差不多

麗寶賽道搖滾嘉年華全卡司曝光 高爾宣、麋先生輪番演唱

高流藍寶石演唱會倒數搶票 洪榮宏加入卡司陣容

影／甫獲金曲獎舞思愛熱舞 謝國樑宣布基隆浪曲卡司強

相關新聞

大台北明恐飆破37度！午後雷雨3階段變化 這天起雨勢明顯升級

天氣持續高溫炎熱，周六就是24節氣的小暑，中央氣象署預報員張承傳表示，明天大台北可能出現局部37度以上高溫，各地仍高溫炎...

13年內肝癌三次「無痛叩門」 75歲農婦都靠這一招揪出腫瘤

彰化縣75歲楊姓農婦罹患C型肝炎，13年前到今年，先後三次檢出肝癌，都沒痛感；醫學統計C肝患者罹患肝癌機率是一般人的15...

天氣好熱！7旬翁外出中暑路倒 醫籲民眾「這段時間」避免戶外活動

彰化縣社頭鄉75歲張姓男子今下午路倒，被路人通報119救護車送醫，到院時體溫達攝氏40度，意識模糊，醫師研判是中暑，已補...

健保點值保障修法協商 醫改會批衛福部動作慢半拍

考量健保點值長期偏低，國民黨團、立委提出修法，希望保障健保點值一點1元或一點0.95元 ，明日將送協商。醫療改革基金會執...

中國信託新舞臺藝術節公益場揭幕 周六免費入場

中國信託文教基金會主辦的「中國信託新舞臺藝術節」將由無獨有偶工作室劇團「巨人來了-山海遇見偶」公益場揭開序幕，此次中國信...

部落文化資產評估不足 綠野仙蹤渡假旅館環評初審未過

環境部今天召開「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組初審會議延續會議，本案由於地方民眾反對聲浪高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。