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部落文化資產評估不足 綠野仙蹤渡假旅館環評初審未過

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天召開「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組初審會議延，本案今次未通過審查。圖／記者李柏澔攝影
環境部今天召開「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組初審會議延，本案今次未通過審查。圖／記者李柏澔攝影

環境部今天召開「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組初審會議延續會議，本案由於地方民眾反對聲浪高，以及與地方溝通與減緩影響促師等均不足下，本案經決議補正再審。

開發單位創立國際開發有限公司表示，本案開發場址位於台東縣卑南鄉下賓朗段921、922、923、924、925、935、940地號 ，土地使用面積2萬1767平方公尺，鄰近台9線道路，計畫區內均屬於私人土地，預估2026年假日旅遊人次可高達4萬9145人。

開發單位指出，本計畫調查評估結果顯示，卑南遺址距基地超過2公里，基地開發不會造成卑南遺址的影響，基地所在及週邊也並沒有明確的文化資產記錄；本案也承諾於部落祭典期間暫停施工車輛運輸作業，將道路使用權交給部落主導， 營運期間也會配合祭典期間管制交通。

此外，透過台9線銜接計畫區內私設通路， 車道形式採單行道方式供來訪旅客通行使用，並以標誌指示，規畫以單進單出方式進出，不會與部落形成交織動線。

現場登記發言族人不滿表示，本建案基地座落祖靈埋葬地且干擾部落無形文化資產，環說書卻完全沒有評估，有形與無形的文化都應該是文化資產，而且本次開發部落居民幾乎是被通知的角色，部落祭典期間將道路使用權還給部落，部落需要這麼卑微的施捨嗎？

蠻野心足生態協會創辦人、前環評委員文魯彬發言表示，環評委員擁有否決權，可以用來制衡許多不公不義的開發案，聯合國50年前就有提出永續發展的概念，台灣原住民的歷史已經有數千年，環評委員必須要秉持專業來嚴格審查。

環委指出，開發單位應強化地基鄰近部落、文化資產等調查資料，並研擬部落居民生活安全與傳統文化活動影響的減輕措施；以及重新檢討聯外道路與部落進出的交通改善規畫，另外也須強化說明本計畫與台東縣國土計畫的符合情形，以及評估縮減開發量體等。

本案經開發單位承諾改進，經環委決議補正再審。

原住民 台東 文化資產 環評

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