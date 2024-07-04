大台北明恐飆破37度！午後雷雨3階段變化 這天起雨勢明顯升級

天氣持續高溫炎熱，周六就是24節氣的小暑，中央氣象署預報員張承傳表示，明天大台北可能出現局部37度以上高溫，各地仍高溫炎熱，周日至下周一雨勢變得較為明顯，但不代表降溫，僅是高溫持續時間稍微縮短，提醒紫外線指數仍偏高，要注意熱傷害及防曬。

氣象署稍早發布高溫資訊指出，天氣高溫炎熱，明日台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、嘉義市為黃色燈號。

張承傳表示，明天（5日）各地高溫炎熱，大台北可能有局部37度以上高溫；周日至下周一（7至9日）太平洋高壓雖減弱，但不代表降溫，而是高溫持續的時間稍微縮短，午後降雨時間拉長；下周二（10日）起轉為西南風，東南部地區要留意焚風發生。

張承傳指出，今天最高溫為高雄市旗津區高雄燈塔達40.8度，其次為屏東縣內埔鄉為38.4度、花蓮縣富里鄉37.9度、嘉義市東區37.7度；今年入夏以來最高溫，暫為6月30日的太東線太麻里鄉金崙41度，主因是焚風所致，但該站為自動站，因此不列入正式紀錄。

降雨部分，張承傳說明，明後（5、6日）2天太平洋高壓偏強，環境風場為偏東南風，嘉義以南地區及各地山區，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區有局部大雨。

周日至下周一（7至9日），太平洋高壓稍為減弱，環境風場轉為偏南風至西南風，迎風面的東南部及恆春半島有短暫陣雨，西半部及各地山區有局部短暫陣雨，中南部及北部山區並有局部大雨發生。

下周一、二（10、11日）環境為偏西南風，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。