快訊

性侵女兒至少100次還逼「整形換臉、穿暴露衣」 狼父遭起訴上月卻過世

28名新科中研院士出爐！台積電副總余振華獲工程院士

大台北明恐飆破37度！午後雷雨3階段變化 這天起雨勢明顯升級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天大台北可能出現局部37度以上高溫，各地仍高溫炎熱，周日至下周一雨勢變得較為明顯，但不代表降溫。記者林伯東／攝影
明天大台北可能出現局部37度以上高溫，各地仍高溫炎熱，周日至下周一雨勢變得較為明顯，但不代表降溫。記者林伯東／攝影

天氣持續高溫炎熱，周六就是24節氣的小暑，中央氣象署預報員張承傳表示，明天大台北可能出現局部37度以上高溫，各地仍高溫炎熱，周日至下周一雨勢變得較為明顯，但不代表降溫，僅是高溫持續時間稍微縮短，提醒紫外線指數仍偏高，要注意熱傷害及防曬。

氣象署稍早發布高溫資訊指出，天氣高溫炎熱，明日台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、嘉義市為黃色燈號。

張承傳表示，明天（5日）各地高溫炎熱，大台北可能有局部37度以上高溫；周日至下周一（7至9日）太平洋高壓雖減弱，但不代表降溫，而是高溫持續的時間稍微縮短，午後降雨時間拉長；下周二（10日）起轉為西南風，東南部地區要留意焚風發生。

張承傳指出，今天最高溫為高雄市旗津區高雄燈塔達40.8度，其次為屏東縣內埔鄉為38.4度、花蓮縣富里鄉37.9度、嘉義市東區37.7度；今年入夏以來最高溫，暫為6月30日的太東線太麻里鄉金崙41度，主因是焚風所致，但該站為自動站，因此不列入正式紀錄。

降雨部分，張承傳說明，明後（5、6日）2天太平洋高壓偏強，環境風場為偏東南風，嘉義以南地區及各地山區，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區有局部大雨。

周日至下周一（7至9日），太平洋高壓稍為減弱，環境風場轉為偏南風至西南風，迎風面的東南部及恆春半島有短暫陣雨，西半部及各地山區有局部短暫陣雨，中南部及北部山區並有局部大雨發生。

下周一、二（10、11日）環境為偏西南風，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署 高溫

延伸閱讀

明後2日雨區擴大！午後雷雨炸半個台灣 大台北11縣市續飆高溫

準備熱爆！周六2地區飆36度高溫 下周各地轉為夏季天氣防午後雷陣雨

下班課注意！7縣市大雨特報 雨彈一路炸到晚上

周末防大雨！輕颱殘餘水氣併入鋒面「雨勢更猛」 北台灣轉濕涼低溫僅21度

相關新聞

大台北明恐飆破37度！午後雷雨3階段變化 這天起雨勢明顯升級

天氣持續高溫炎熱，周六就是24節氣的小暑，中央氣象署預報員張承傳表示，明天大台北可能出現局部37度以上高溫，各地仍高溫炎...

急診壅塞衛福部找解方 台大院長籲「不宜簡化問題」

有立委拍下台大醫院急診推床滿至大廳畫面，引起衛福部關注急診壅塞問題，次長林靜儀昨邀集24家醫學中心、準醫學中心討論解方，...

13年內肝癌三次「無痛叩門」 75歲農婦都靠這一招揪出腫瘤

彰化縣75歲楊姓農婦罹患C型肝炎，13年前到今年，先後三次檢出肝癌，都沒痛感；醫學統計C肝患者罹患肝癌機率是一般人的15...

快被烤焦！今日全國最高溫落高雄 旗津燈塔飆攝氏40.8度

天氣炎熱，交通部中央氣象署位於高雄旗津的高雄燈塔測站，今天上午11時13分許測得攝氏40.8度高溫，是今天全國最高溫。高...

汪建民「不抽菸罹肺腺癌4期」 專家分析可能原因

56歲的汪建民罹肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，已接受長達7個月的化療，醫師指出，肺癌患者尤其是肺腺癌，因為初...

國三生近視率達近9成 「低能量」雷射手術降乾眼症機率

3C產品使用普及，近視人口年年增加，動近視雷射手術人數也隨之上升，不過近視雷射手術最惱人的後遺症「乾眼症」，常是民眾卻步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。