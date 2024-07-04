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限時10天！全聯香蕉7.5折起 阿薩姆茶葉蛋再降價 每顆最低8.3元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯阿薩姆茶葉蛋再祭出優惠，7月12日至7月25日單包原價65元，促銷價只要55元，任兩包再現折10元。圖／全聯福利中心提供
全聯阿薩姆茶葉蛋再祭出優惠，7月12日至7月25日單包原價65元，促銷價只要55元，任兩包再現折10元。圖／全聯福利中心提供

「農民有事，就是全聯的事！」近期天氣炎熱，盛產多汁水果，加上學校放暑假，營養午餐需求銳減，相對影響水分較少的香蕉買氣，為確保產地品質與價格，農糧署及南區分署攜手全聯一同推廣香蕉，鼓勵民眾多多食用香蕉，7月5日至7月14日為期10天香蕉全面7.5折起，推出產銷履歷香蕉單袋原價89元、特價69元，現省20元、產地蕉如南投蕉、屏東蕉、蕉滴滴、壹把蕉(金)等，原價59元/袋，促銷價48元/袋、裸賣香蕉(香蕉A)原價39元/台斤、促銷29元/台斤。

另外，因應近期蛋價調整，全聯替民眾省荷包，阿薩姆茶葉蛋再祭出優惠，7月12日至7月25日單包原價65元，促銷價只要55元，任兩包再現折10元，平均一顆僅8.3元，降價有感，買越多省越多。

愛買量販歡慶7月4日美國國慶，即日起至7月16日推出美國魅力商品週檔期促銷，580款美國品牌商品4.5折起，最矚目的美國生鮮，祭出16款美國牛肉超殺優惠，包含美國特選梅花牛排每100克特價75元，美國冷藏板腱牛排每100克特價69元，美國特級霜降牛排每100克特價96元，美國冷藏牛腱大包裝每100克特價49.9元，美國西北櫻桃半台斤特價126元，美國水蜜桃每箱888元，美國品牌可口可樂、嬌生、星巴克、寶僑、3M等同步推出滿額現折或送現金券等優惠。

全聯7月5日至7月14日為期10天多款香蕉全面7.5折起。圖／全聯福利中心提供
全聯7月5日至7月14日為期10天多款香蕉全面7.5折起。圖／全聯福利中心提供
美國西北櫻桃9.5R半台斤，原價171元，特價126元。圖／愛買量販提供
美國西北櫻桃9.5R半台斤，原價171元，特價126元。圖／愛買量販提供

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