限時10天！全聯香蕉7.5折起 阿薩姆茶葉蛋再降價 每顆最低8.3元

「農民有事，就是全聯的事！」近期天氣炎熱，盛產多汁水果，加上學校放暑假，營養午餐需求銳減，相對影響水分較少的香蕉買氣，為確保產地品質與價格，農糧署及南區分署攜手全聯一同推廣香蕉，鼓勵民眾多多食用香蕉，7月5日至7月14日為期10天香蕉全面7.5折起，推出產銷履歷香蕉單袋原價89元、特價69元，現省20元、產地蕉如南投蕉、屏東蕉、蕉滴滴、壹把蕉(金)等，原價59元/袋，促銷價48元/袋、裸賣香蕉(香蕉A)原價39元/台斤、促銷29元/台斤。

另外，因應近期蛋價調整，全聯替民眾省荷包，阿薩姆茶葉蛋再祭出優惠，7月12日至7月25日單包原價65元，促銷價只要55元，任兩包再現折10元，平均一顆僅8.3元，降價有感，買越多省越多。