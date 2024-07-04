暑假瘋出國！桃機6月30日運量破14.6萬人次 創疫後單日新高

暑假旅遊旺季到，桃園機場旅客量也迅速回籠，6月30日創下單日入出境14.6萬人次，是疫情後單日新高紀錄，突破今年清明連假收假日所創下的14.4萬人次紀錄。

桃機運量在疫後已迅速回溫，上週桃園機場公司才發布新聞稿說明，今年7、8月桃機總運量上看800萬人次，已與疫情前（2019）同期運量相當，約恢復至94%。

根據桃機公司統計，今年6月30日創下單日入出境人次共14萬6285人次，其中入境約6.2萬人次，出境約6.5萬人次，創下疫情後單日新高紀錄，連日來桃機一大早就湧入大批出國人潮，航空公司櫃檯前都出現排隊人龍，入關處還要派人疏散。桃機公司也提醒旅客，至少提早3小時到機場報到。

據了解，目前桃機航班量與疫情前相較並未變多，但入出境旅客頻創新高，顯見航機承載率相當高。

根據歷史紀錄，桃機公司在2019年2月10日春節連假期間，創下機場落成以來單日入出境最高紀錄，共有15萬9720人次，近16萬人次。