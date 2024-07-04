天氣高溫炎熱 短短3天已有逾百人次熱傷害就醫

天氣熱到爆，根據衛生福利部統計，今年6月因熱傷害就診飆破700人次，遠超過去年同期517人次；7月1日至3日更已累計百人次就醫。

正式開始放暑假，民眾出遊好時機，務必留意中央氣象署高溫資訊，當心熱傷害伺機而動，衛生福利部國民健康署近日提醒，台灣的夏天經常是炎熱又潮濕，民眾容易因為身體無法正常調節高溫，發生熱傷害的情形。

衛福部統計，6月熱傷害就診總計741人次，比去年6月517人次多出逾200人，而7月1日至3日期間，短短3天已有151人次因熱傷害就診。

常見的熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等，又以中暑最嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，最嚴重可能死亡，而熱傷害的警訊，國健署指出，包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀。

國健署強調，一旦有前述症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，可提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快速度就醫，多一分警覺、少一分傷害。