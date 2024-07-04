2024《永續好日子》聯手「逆轉園遊會」 廣邀超過30家NPO「玩」出永續、社會關懷

由聯合線上主辦的第一屆《永續好日子》，短短2天活動就吸引超過上萬人次響應，這次與合辦夥伴「陳永泰公益信託」攜手，將「逆轉園遊會」搬進松山文創園區，超過30家社創組織齊聚，以「循環不簡單、山海有故事、有意思教育、多元與共融」4大主題，打造永續生態聚落，透過有趣活潑的實體互動遊戲與教育設計，讓群眾第一線感受永續共好的魅力。

提倡循環再生 大水溝二手屋、小家電維修所展現惜物精神與創意

在萬華深耕的「大水溝二手屋」，推廣物品再利用、維修再生、社區共好，以及扶助當地弱勢居民，這次帶著各式循環好物來到「逆轉園遊會」現場，包括用廢棄木板、餐盤、咖啡罐再製的時鐘，以及廢棄棧板與拖把木棍拼接而成的桌上展示架，向民眾展示物件再生的各種可能。

大水溝二手屋也讓參與「米米苗苗修繕手作課程」的社區青少年前來擺攤，現場示範如何利用廢棄木板、馬達電線等材料，與植物苔球結合，製成壁掛擺飾，孩子們也大方向逛展民眾介紹手作體驗活動，展現手作實力的同時，也培養與外界互動的能力。

同樣致力讓物件重獲新生的還有「小家電維修所」，活動第1天的家電檢修，一開放報名就瞬間秒殺，迴響熱烈。檢修時間一到，民眾紛紛帶著家中故障的吹風機、電扇、延長線、電鍋等電器前來「問診」，檢修人員也耐心拆解零件，找出故障原因，用行動支持惜物精神與責任消費。

「小家電維修所」提供電器檢修服務，報名民眾帶著故障家電求診，盼能延續物品壽命。圖／張皓婷攝影

在生活中實踐永續 從飲食與社會關懷做起

致力倡導食農教育的「山樺食物設計」，向大眾推廣順應時令與生態農法的飲食生活方式，串聯多家品牌舉辦「一畝田計劃」，並邀請民眾填寫問卷、參與計劃，即可帶回一株當季的皇宮菜苗或洛神花苗，成為「耕友」。

山樺食物設計也發現，參加活動的民眾都不會主動要求提供塑膠袋裝種苗，對環境保護、綠色生活的高度意識，令他們留下深刻印象。

「山樺食物設計」免費贈送皇宮菜與洛神花苗，邀請民眾響應「一畝田計劃」。圖／李清宇攝影

除了提倡循環再利用與永續飲食的組織，也有多家關懷青少年的組織共襄盛舉。為新北市三峽與桃園市大溪區的孩子們打造第二個家的「小草書屋」，由老師們帶領就讀國中的「青草」們，提供逛展民眾按摩服務，施展他們在課餘時間學習的真功夫。小草書屋也將過去1年的行動，記錄在《小草誌》裡，開放民眾免費索取。

「小草書屋」多位青少年參與擺攤活動，為民眾提供按摩服務。圖／張皓婷攝影

「罕見疾病基金會」長期陪伴罕見疾病病友與家屬，至今已邁入25個年頭，現場販售罕病病友與親友製作的飾品、植栽，1位罕病家屬分享到，透過製作飾品，讓她的罕病兒有了另類訓練手部肌肉的機會。由多位罕病孩子的父親組成的「罕爸合唱團」，也來到《永續好日子》的永續演唱會熱情獻唱，用歌聲傳遞不向疾病認輸的精神。

由罕病孩子的父親組成的「罕爸合唱團」，在永續演唱會上賣力演出，活力滿滿。圖／張皓婷攝影

2024《永續好日子》的「逆轉園遊會」活動現場，也邀請了綠色冀泉、阡陌游、洄遊吧、台灣動物社會研究會、玩轉學校、小人小學、ONEforty、台灣芒草心慈善協會、樂窩社區服務協會等超過30個永續倡議夥伴與公益單位參與。

藉由歡樂的遊戲互動、手作體驗與市集，向民眾傳遞倡議的永續價值與社會關懷，民眾也在展覽中認識更多社創組織、透過行動支持認同的理念，共創社會永續發展。