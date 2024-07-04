台灣洗腎率全球第一 江振誠設計健康餐「2重點」：飲食非清淡最好

台灣已成腎病大國，更可能連帶導致心臟功能退化！醫願診所心臟科主任徐千彝4日於記者會表示，面對心腎症候群，民眾能透過定期檢查追蹤之外，也應改善平時的生活習慣，避免高糖高油的食品。名廚江振誠表示，健康餐不一定要清淡，反而是要注重蛋白質與好脂肪的搭配，兼顧健康與美味。

台灣已成洗腎大國

徐千彝指出，台灣逾200萬慢性腎臟病人口，每年洗腎人口新增1萬2千人，台灣末期腎臟病發生率與盛行率高居全球第一。

衛福部調查也顯示，民國111年國人十大死因中，包括心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓症候群與腎病症候群，都屬於心腎症候群，意味著心臟或腎臟的急性或慢性功能障礙，導致另外一個器官急性或慢性的功能障礙。

心、腎疾病相關聯

徐千彝強調，臨床上時常見到病患隨著腎臟病惡化、腎功能下降等狀況，洗腎與住院次數大幅增加，更進一步併發心血管疾病，死亡率也隨之上升。

他指出，民眾可以經由定時健檢，追蹤肌酸酐、腎絲球過濾綠與尿蛋白等指標，評估自身腎臟功能與心血管風險。他強調，有腎臟病風險的民眾，應即早改善飲食，避免高糖高油、謹慎用藥，才能阻斷心腎症候群的惡性循環。

搭配良好脂肪

針對健康餐難以兼顧美味的迷思，名廚江振誠也驚喜現身表示，其實飲食不一定是清淡最好，在設計健康菜單時，除了要蛋白質，也會搭配良好的脂肪。

他也分享幾道健康餐的菜單，如透過豬、雞、牛等三種不同骨頭，加入各種蛋白質的「旬⻣湯」。江振誠也提到，面對素食民眾，在不加糖、不加奶的狀況下，可以用各種莓果與橄欖油製作甜點，以兼顧口感與健康。

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