快訊

江坤俊人設翻車…醫師姜冠宇揭「偷吃再正常不過」婚前1招明哲保身

議事人員離場遭綠委上前「就教」一路跟隨 徐巧芯曬影片：這就軟禁啊！

台灣洗腎率全球第一 江振誠設計健康餐「2重點」：飲食非清淡最好

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
名廚江振誠（左）4日於「醫願診所」開幕記者會分享健康餐點的設計。圖／台灣醒報
名廚江振誠（左）4日於「醫願診所」開幕記者會分享健康餐點的設計。圖／台灣醒報

台灣已成腎病大國，更可能連帶導致心臟功能退化！醫願診所心臟科主任徐千彝4日於記者會表示，面對心腎症候群，民眾能透過定期檢查追蹤之外，也應改善平時的生活習慣，避免高糖高油的食品。名廚江振誠表示，健康餐不一定要清淡，反而是要注重蛋白質與好脂肪的搭配，兼顧健康與美味。

台灣已成洗腎大國

徐千彝指出，台灣逾200萬慢性腎臟病人口，每年洗腎人口新增1萬2千人，台灣末期腎臟病發生率與盛行率高居全球第一。

衛福部調查也顯示，民國111年國人十大死因中，包括心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓症候群與腎病症候群，都屬於心腎症候群，意味著心臟或腎臟的急性或慢性功能障礙，導致另外一個器官急性或慢性的功能障礙。

心、腎疾病相關聯

徐千彝強調，臨床上時常見到病患隨著腎臟病惡化、腎功能下降等狀況，洗腎與住院次數大幅增加，更進一步併發心血管疾病，死亡率也隨之上升。

他指出，民眾可以經由定時健檢，追蹤肌酸酐、腎絲球過濾綠與尿蛋白等指標，評估自身腎臟功能與心血管風險。他強調，有腎臟病風險的民眾，應即早改善飲食，避免高糖高油、謹慎用藥，才能阻斷心腎症候群的惡性循環。

搭配良好脂肪

針對健康餐難以兼顧美味的迷思，名廚江振誠也驚喜現身表示，其實飲食不一定是清淡最好，在設計健康菜單時，除了要蛋白質，也會搭配良好的脂肪。

他也分享幾道健康餐的菜單，如透過豬、雞、牛等三種不同骨頭，加入各種蛋白質的「旬⻣湯」。江振誠也提到，面對素食民眾，在不加糖、不加奶的狀況下，可以用各種莓果與橄欖油製作甜點，以兼顧口感與健康。

【更多精采內容，詳見

健康餐 江振誠 洗腎 脂肪 腎臟病 蛋白質

延伸閱讀

桃園捷運綠線「心臟」快完成 北段7站拚2026通車

外食族當心！超商「經典早餐組合」 20多歲男連吃4個月竟要洗腎

青年把含糖飲料當水喝致洗腎 醫師3建議讓夏季健康解渴

高雄也有「初心牛肉麵」了！國際名廚江振誠進駐港都

相關新聞

急診壅塞衛福部找解方 台大院長籲「不宜簡化問題」

有立委拍下台大醫院急診推床滿至大廳畫面，引起衛福部關注急診壅塞問題，次長林靜儀昨邀集24家醫學中心、準醫學中心討論解方，...

13年內肝癌三次「無痛叩門」 75歲農婦都靠這一招揪出腫瘤

彰化縣75歲楊姓農婦罹患C型肝炎，13年前到今年，先後三次檢出肝癌，都沒痛感；醫學統計C肝患者罹患肝癌機率是一般人的15...

快被烤焦！今日全國最高溫落高雄 旗津燈塔飆攝氏40.8度

天氣炎熱，交通部中央氣象署位於高雄旗津的高雄燈塔測站，今天上午11時13分許測得攝氏40.8度高溫，是今天全國最高溫。高...

汪建民「不抽菸罹肺腺癌4期」 專家分析可能原因

56歲的汪建民罹肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，已接受長達7個月的化療，醫師指出，肺癌患者尤其是肺腺癌，因為初...

暑假瘋出國！桃機6月30日運量破14.6萬人次 創疫後單日新高

暑假旅遊旺季到，桃園機場旅客量也迅速回籠，6月30日創下單日入出境14.6萬人次，是疫情後單日新高紀錄，突破今年清明連假...

天氣高溫炎熱 短短3天已有逾百人次熱傷害就醫

天氣熱到爆，根據衛生福利部統計，今年6月因熱傷害就診飆破700人次，遠超過去年同期517人次；7月1日至3日更已累計百人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。