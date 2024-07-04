影／「綠野仙蹤旅館」環評 下賓朗社區部落族人北上抗議
Pinaski（下賓朗）部落祭典委員孫少中與下賓朗社區部落族人下午在環境部前舉行「自己權益自己顧、自己文化自己守 拒絕『綠野仙蹤度假旅館』蓋在 Pinaski 祖靈上」記者會，在「綠野仙蹤度假旅館」環評審查前說明此開發案對社區的影響，表達不同意開發的意見。
環境部下午舉行「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組初審會議延續會議，緊鄰開發場址的Pinaski（下賓朗）部落，族人痛批旅館開發基地幾乎貼著當地部落和祭儀場所，開發場址下更是祖靈埋葬地，下午北上環境部抗議，拒絕本案的開發，族人也脫下象徵連結人、土地和祖靈的花環向本開發案「宣戰」，因為戰爭中是不戴花環的。
原民會前主委、同時也是下賓朗部落耆老的孫大川表示，這次開發對部落文化的影響幾乎沒有在環說書提到，部落甚至是最後才知道部落土地會有開發，這個環評如果通過將是台灣最大的恥辱，「原住民族基本法」不是只保護原民保留地，文化更應該被保護，多元文化必須被活出來，而不只是口號和概念。
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