快被烤焦！今日全國最高溫落高雄 旗津燈塔飆攝氏40.8度

天氣炎熱，交通部中央氣象署位於高雄旗津的高雄燈塔測站，今天上午11時13分許測得攝氏40.8度高溫，是今天全國最高溫。高雄氣象站表示，高雄燈塔因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性，但今天高雄各區炎熱，有38度極端高溫出現的機率，請民眾注意防曬並減少戶外活動。

高雄氣象站表示，今天屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，高雄市、花蓮縣為橙色燈號，也有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，基隆市為黃色燈號。

根據氣象站資料，今天截至下午3時為止，全國測得最高溫，是在高雄燈塔上午11時13分許測得攝氏40.8度；第二高溫是中午12時50分許，在屏東縣內埔鄉國立內埔農工測得攝氏38.4度；第三高溫是下午1時許40分許在內門區木柵國小測站測得攝氏38.4度。