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台鐵慈濟攜手公益防救災 合作運輸協助人道關懷

中央社／ 台北4日電

台鐵公司今天與慈濟基金會簽署「公益及防救災合作備忘錄」，將在防救運輸協助與重大人道關懷上，更緊密合作。

台鐵公司董事長杜微致詞時提到，6月21日一列台鐵列車在花蓮路段撞上土石流而出軌，當時在車上的慈濟師兄和師姐第一時間就投入幫忙安撫旅客，還有一名師姐是護理師在救護人員還未到前，就先幫受傷旅客包紮傷口。

杜微說，慈濟基金會長期與台鐵合作互助，在列車發生運行異常時，師兄、師姐們總是第一時間到達現場，協助引導旅客至集合點休息，並給予心靈上的關懷與安撫，對於受驚嚇及受傷旅客的身心安定起了很大的效用。

杜微舉例，6月21日的事故，台鐵將出軌列車上旅客接駁到新城站等待，正著急買不到可提供給600名旅客的食物時，在慈濟人員協助下立即解決問題，期待雙方未來在防災合作上更完善。

慈濟基金會執行長顏博文說，慈濟基金會秉持大愛無私的理念與精神，在需要救護的地方，就會有慈濟人的身影，無論在物資及人力支援上，慈濟基金會都盡可能提供協助，讓災難儘快過去，受難者能得到最好的照護，慈濟基金會很樂意與台鐵合作，共創救災合作及後勤協助最佳化。

根據台鐵與慈濟金會簽署的備忘錄，簽署包含重大災害防救的運輸協助、重大災害的人道關懷協助及公益慈善的共善合作等項目，雙方將在良善公益的基礎上緊密合作，在安全原則下，提供受難者關懷、陪伴、撫慰等相關協助，讓社會多一分愛。

台鐵 慈濟

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