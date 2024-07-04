遭疑修法放水桃園SRF廠 環境部急澄清：未量身打造

三家固體再生燃料（SRF）電廠進駐桃園科技園區爭議延燒，桃園市府昨晚發出聲明，質疑環境部預告修正的空汙法三草案是為桃園三家新設SRF廠量身打造的「桃園條款」。環境部表示，草案為全國一致性法規，絕非量身打造。

針對SRF使用疑慮，以及同時避免衍生空氣汙染影響民眾生活環境，環境部於今年6月20日預告修正「公私場所固定汙染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」、「公私場所固定汙染源燃料混燒比例及成分標準」及「鍋爐空氣汙染物排放標準」3項草案，並已於7月1日辦理研商會議邀集各界提供意見。

環境部表示，本次3項草案預告涉及規範SRF使用廠之內容，是針對國內現階段運作中的使用廠檢討相關汙染管理，包含明定源頭SRF燃料成分、限制可使用SRF燃料之設備形式、強化防制設備應具備的效能，同時就空氣汙染排放標準（如戴奧辛、重金屬）進行加嚴管制，是全國一致性法規通盤檢討，並無針對建造中或未建造完成對象量身打造的情形。

環境部強調，近期已正式成立「SRF營運體檢輔導團」，邀請跨領域專家學者共同參與輔導作業，逐廠訪視、檢查及輔導，就是要務實面對問題並提出解方，預計將在9月提出體檢報告書，作為本次草案研修內容的評估參考。