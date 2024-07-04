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花東振興補助已5.6萬房、53團申請 暑假訂房率仍不到3成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
0403花蓮地震重創當地觀光，交通部觀光署推出花東自由行、團客補助鼓勵民眾前往觀光。圖／花蓮縣府提供
0403花蓮地震重創當地觀光，交通部觀光署推出花東自由行、團客補助鼓勵民眾前往觀光。圖／花蓮縣府提供

0403花蓮地震重創當地觀光，交通部觀光署推出花東自由行、團客補助鼓勵民眾前往觀光，觀光署長周永暉今表示，振興方案6月上路至今，自由行住宿補助已有5萬6千房申請，團體旅遊花蓮團已有45團、台東團已有8團申請補助，暑假訂房率仍在2至3成不等，鼓勵民眾多到花東旅遊。

0403花蓮地震重創當地觀光，今年最後一個連續假期端午連假訂房更僅有1成，暑假更僅2成多，讓旅宿業者相當無奈。觀光署推出花東振興方案，提供自由行花東住宿每房最高1000元補助；團客入住花蓮最高補助2萬元、台東補助1.5萬元，每人只能擇一使用。

周永暉今表示，花蓮振興補助6月上路至7月3日，自由行住宿有5萬6千房申請，總經費有5千萬元；團體旅遊的花蓮團有45團、台東團有8團申請。目前暑假訂房率仍在2至3成不等，比去年同期減少20%，持續鼓勵民眾多到花東走走。

觀光署花東相關振興方案7月起也接連上路，其中，Taiwan PASS 台鐵版（花蓮振興方案），享2人同行1人免費優惠，限量3500套，預計實施至9月30日或經費用罄時，台鐵劃座須包含宜蘭、花蓮或台東間，內容包含「台鐵5日周遊券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」，以高CP值方式前往東部地區。

觀光署也推動「花東永續旅遊境外包機計畫，7月1日至12月31日針對飛航至花東地區機場的境外包機提供獎助經費，日本地區從每架次38.5萬元提升至42萬元；韓國及東南亞（菲律賓除外）地區從每架次33.5萬元提升至36萬元；港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區從每架次28.5萬元提升至30.5萬元。

另外，7月1日至12月31日花蓮震災觀光振興方案優惠措施部分擴及宜蘭地區，包括4條台灣好行路線使用電子票證享客運票價免費及12條台灣觀巴套裝旅遊行程路線票價2折，以提早促進觀光復甦。

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