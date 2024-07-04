「謝謝社工的關懷陪伴」 台灣世界展望會4兒少獲總統教育獎

總統教育獎將於明天舉辦頒獎典禮，台灣世界展望會說，今年共有4名展望會服務的孩子獲獎，張祖銘是角力金牌選手、林淳翊是射箭高手，曾羽瑄與梁明秀則致力傳承原民語言與文化，他們不僅克服了生活中的困難，更在體育、傳統藝術傳承上有卓越表現。

展望會表示，恭喜4位獲獎的孩子用行動證明了夢想的力量和堅持的價值，實至名歸，也邀請大眾共同為孩子的表現喝采，持續支持弱勢兒少穩定求學、發展天賦的機會，也給長期陪伴孩子與家庭的社工們最熱烈的掌聲，為他們打氣。

來自北部的張祖銘是學校角力好手，由阿嬤一手帶大，家庭的經濟重擔全落在患有慢性病的阿嬤一人肩上，儘管生活艱難，並沒有阻止祖銘對角力的熱情，他努力練習，靠著比賽拿獎金，會這麼拼也是因為「錢要給阿嬤拿去看病。」

來自東部的梁明秀，15歲就拿到太魯閣族語及賽德克族語中級認證，陪伴她的社工員葉祐慈說，明秀雖來自單親家庭，全家靠腳部負傷的父親工作養家，但她是個懂事、謙虛的孩子，十分珍惜練習、比賽的機會，對自己的成就也很低調。明秀從國小開始接受展望會協助，她對於社會的資助非常感恩，直說：「謝謝社工老師一直的關懷陪伴，這對我來說很重要，也謝謝展望會、謝謝資助人，希望不要太麻煩大家。」

同樣來自東部的林淳翊，曾獲得大小射箭比賽的佳績。陪伴她的社工員黃岳貴說：淳翊在射箭上很有天賦，教練說她可塑性最高，因此她走起路來總是抬頭挺胸，自信的模樣，讓他印象深刻。淳翊也說：「每當練習到身心疲憊或成績不佳時，會萌生退意，但我提醒自己不孤單，想到有家人、教練、夥伴、展望會和資助人的支持和關懷，就能重拾信心。」

曾羽瑄是桃園地區說唱藝術、鄉土歌謠合唱組、語文競賽、泰雅族語朗讀和舞蹈比賽的常勝軍。陪伴她的社工員卓鈺偉說，羽瑄很優秀，在課業上、比賽上都是第一名，也是學校外派的選手，十分努力，但一起生活的外婆因意外過世，家中雖然有果園，但人力技術不足，讓獨立支撐家計的媽媽很辛苦，羽瑄最大的願望是希望可以減輕媽媽的負擔，「資助人知道她優異的成績，還特地從國外送給她包包當作鼓勵。」