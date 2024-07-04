拒絕綠野仙蹤渡假旅館開發 卑南族下賓朗部落向環評宣戰

環境部今天召開「台東縣卑南鄉綠野仙蹤渡假旅館開發案環境影響說明書」專案小組初審會議延續會議，緊鄰開發場址的Pinaski（下賓朗）部落族人痛批旅館開發基地幾乎貼著當地部落和祭儀場所，開發場址下更是祖靈埋葬地，今天北上環境部抗議，拒絕本案的開發，族人也脫下象徵連結土地和祖靈的花環向本開發案「宣戰」，因為戰爭中是不戴花環的。

下賓朗部落是卑南族十部落之一，部落族人約有400人，此次因「綠野仙蹤渡假旅館」開發地即為祖靈埋葬地，且在部落社區內，部落集體已開會明確反對此開發案，因此部落族人特別集結北上，在環評會議上表達拒絕之意。

下賓朗部落祭典委員孫少中表示，「綠野仙蹤度假旅館 」要蓋在卑南族世居近400年的傳統生活領域裡，而且還要蓋在舊址，又是一件蠶食原住民傳統領域的案件，且開發單位極度傲慢也不尊重部落，這個案件當初想以不正當的方式暗渡陳倉通過環評，開發商雖然在今年3月亡羊補牢到部落辦說明會，但即使部落表達不同意開發，開發商仍執意要進行，呼籲環評委員會退回此案。

環境權保障基金會專職律師顏士程表示，環評依法不只要考量開發對環境的影響，更應考量文化面的衝擊，尤其開發案對原住民族傳統領域的負面影響，開發案不只位於下賓朗部落的傳統領域，甚至還緊鄰部落文化傳承的中心，然而本次環說書對此卻隻字未提，且本開發案位於國土計畫「農業發展區」，除非是政府重大公共建設，否則依法不得為非農業使用，更遑論蓋渡假旅館，建議環評委員就本開發案作成不予通過結論。

原民會前主委、同時也是下賓朗部落耆老的孫大川表示，這次開發對部落文化的影響幾乎沒有在環說書提到，部落甚至是最後才知道部落土地會有開發，這個環評如果通過將是台灣最大的恥辱，「原住民族基本法」不是只保護原民保留地，文化更應該被保護，多元文化必須被活出來，而不只是口號和概念。

下賓朗社區發展協會理事林蕙瑛指出，卑南族傳統領域或土地歷次均受到政府或是財團不停的騷擾，從公墓遷葬案、知本光電案、南王部落空拍事件等比比皆是，「綠野仙蹤」這個名字沒有綠野，仙蹤也不知所云，部落將全體反對這個案件。