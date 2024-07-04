卓榮泰：優化護理人力制度 建立獎勵金稽核機制

為充實護理人力，提升護理職場環境，行政院長卓榮泰今天聽取「護理人力政策整備12項策略計畫」後指出，盼透過多元留任措施，改善現有護理人力短缺、供需失衡問題，且要建立獎勵金稽核機制，確保發放情形。

衛福部今天在行政院會報告「護理人力政策整備12項策略計畫」，期盼充實護理人力，提升護理職場環境。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳出席行政院會後記者會時表示，現行護理人力面臨幾個問題，包含3班輪值讓護理師無法兼顧工作與家庭，但醫院護理師8成需輪值3班，結婚與生子是醫院護理人力離職2大時機點。

蔡淑鳳說，再者是新領照護理師就業率約60%，醫院流失人力以30歲至35歲為主，加以2030年超高齡照護需求也會增加，必須提出解方。

根據衛福部報告，護理人力政策整備12項策略計畫包含護理人力增額培育、國考增次題務精進、教考用協力整合平台、3班護病比達標醫院獎勵、友善護理職場典範認證、護理新手臨床導師制度、智慧科技減輕護理負荷、擴大住院整合照護計畫、夜班護理人員直接獎勵、多元彈性自主執業、公職護理師比例調升，護理薪資結構合理透明。

蔡淑鳳表示，在各部會協助下，12項策略計畫包含建立護理教考用一致制度、提升新領證護理師執業率，以及預計今年起至民國119年，每年增加10%的護理培育員額，整體增加7.1萬名護理畢業生，新增4.2萬執業護理人力。

另外，蔡淑鳳說，透過政策調整正向環境與薪資改善，原領照護理師少進多出年約流失人力8000人可降為4000人，預期至119年可增加2.8萬留任。

行政院發言人陳世凱今天主持行政院會後記者會時表示，卓榮泰院會時指出，為落實「擴大醫療投資，打造健康台灣」政策方向，期盼透過多元留任措施，改善現有護理人力短缺、供需失衡問題，並整備119年人口老化所需護理人力，各部會應積極協助，衛福部也應建立稽核機制，確實掌握獎勵金發放情形，確保護理人員如實領取相關獎勵，得到政策照顧。