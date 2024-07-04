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影／魔性歌曲「呀咧呀咧」 嘉醫趣味衛教宣導
韓國雙人組合ASMRZ的爆紅神曲「晚安大小姐」經典歌詞「呀咧呀咧」，洗腦歌詞、旋律，再加上魔性的舞蹈，在網路迅速爆紅。衛福部嘉義醫院攜手里長以活潑趣味的方式將這首歌曲製作成衛教宣導片，獲得極大迴響，原來魔性歌曲也能這樣運用。
影片裡洗腦旋律不變，將歌詞改成「量血壓了嗎？」「量血糖了嗎？」「醫生要來找你了」，不斷地提醒量血壓、血糖的重要；院長莊仁賓、里長、議員和社區關懷站成員也配合歌曲跳起舞蹈，將魔性歌曲改成衛教宣導短片。
嘉義醫院表示，嘉義醫院今年成立社區健康部，以「預防疾病、促進健康」為目標，攜手嘉義市各里里長，共同成立13處社區健康關懷據點，以活潑趣味的衛教方式和影片宣導，將健康識能、健康促進篩檢服務、慢性病管理及長照鏈結服務帶入社區，讓健康服務深入每個角落。
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