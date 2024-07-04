台南43歲女子宮內膜癌作祟多年未孕 今年喜當2寶媽

台南一名43歲女子小月，因結婚多年遲遲未懷孕，到奇美醫院婦產科就診原想治療不孕症，孰料，卻發現是子宮內膜癌作祟，小月因想一圓「媽媽夢」，經婦產科醫師康介乙建議，透過藥物治療搭配子宮內膜搔刮術，穩定控制病情，喜當2寶媽，不過因產後大出血，小月最後仍進行全子宮切除手術，所幸術後病理檢查已無癌症。

康介乙表示，根據統計顯示，台灣近10年子宮內膜癌病例翻倍增加，有明顯上升趨勢，已成為女性中6大常見癌症，預計2044年恐增加約5成；子宮內膜癌雖好發在各年齡層女性，目前門診中50到59歲病人約占2至3成，且伴隨肥胖、高血壓、糖尿病等罹病率也會提升。

他說，近年子宮內膜癌病理分期相較以往精細，更能對症治療，像荷爾蒙治療、化學治療、放射線治療、標靶治療和免疫治療等，不過為徹底清除癌細胞，減少復發率，多半仍建議進行全子宮切除手術，然而，考量晚婚、癌症年輕化以及部分病人希望保留生育功能，團隊也會制定生育保存治療策略。

康介乙指出，團隊透過與生殖醫學科合作制定治療策略，以荷爾蒙治療、凍卵技術和試管嬰兒技術等，讓病人在接受癌症治療後，仍有機會擁有自己的孩子，且臨床結果證實，使用保守治療保留生育能力，在生產後進行更積極的治療預防復發是可行的 。