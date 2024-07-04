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「高雄燈塔」40.8度高溫 粉專：未來1周高溫炎熱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天天氣持續炎熱。本報資料照片
今天天氣持續炎熱。本報資料照片

根據中央氣象署觀測資料，今天上午11時13分高雄市「高雄燈塔」40.8度高溫，其次是屏東縣三地門38.4度、花蓮縣明里37.9度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來1周高溫炎熱，戶外活動應適時補充水分。

周六是24節氣的小暑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至周六高壓籠罩，各地晴到多雲、高溫炎熱。午後嘉義以南及各山區有局部短暫雷陣雨，須留意局部較大雨勢及短時強降雨。台東及恆春夜間至清晨有零星短暫陣雨，明天至周六清晨至上午中南部有零星短暫陣雨。明天、周六大台北地區易有局部37度以上高溫。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日至下周二高壓略東退、偏南風影響，各地晴到多雲、高溫炎熱。台東及恆春有局部短暫陣雨，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，須留意局部較大雨勢及短時強降雨。下周二清晨至上午中南部沿海有零星短暫陣雨。下周三偏南風轉西南風，各地晴到多雲、高溫炎熱。午後中部以北、宜蘭、花蓮及各山區有局部短暫雷陣雨。清晨至上午中南部有局部短暫陣雨。台東留意焚風。

台東 高溫

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