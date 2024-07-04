巨石砸毀鋼軌 台鐵38處阻隔設備進度曝光 最快明年6月完成

台鐵和仁隧道北口東正線今被巨大落石砸斷鋼軌與電車線，目前採西正線單線雙向行車，台鐵公司董事長杜微表示，最快明天上午首班列車恢復東西正線雙通車；杜微說，在0403花蓮強震後，已規畫增設8處防護阻隔及電閘式告警設備，預計2025年4月完成告警系統。

針對今早巨石砸斷鋼軌事件，台鐵說，今天上午6時21分，工務現場監控人員回報和仁至崇德間東正線（K48+730）有巨石掉落，損及路線及電車線，即時起封鎖東正線，改由西正線單線雙向行車，另西正線慢行區域擴及K48+500至K48+800，並加強現場監視以維安全。

台鐵說，已投入工務及電力單位42人，出動怪手、工程維修車、砸道車、電力維修車及架線車等機具參與搶修作業；因本事故巨石臨軌需移除，預計明天上午可完成搶修，和平至崇德間恢復雙線行駛。目前行經和平-和仁-崇德間上下行列車延誤約15至20分鐘

0403花蓮強震後，地質不穩加上午後雷陣雨，落石及土石流頻威脅台鐵行車。繼6月21日台鐵229次新自強號列車出軌事故後，今天再發生台鐵和仁隧道北口東正線，被巨大落石砸斷鋼軌與電車線。

在此之前，台鐵北迴線也發生列車出軌重大事故。2021年清明連假首日發生太魯閣號列車出軌，造成49死、213人輕重傷，是台鐵近73年來最嚴重的事故。當時太魯閣號列車行經花蓮清水隧道前，撞上滑落邊坡、港在軌道上的工程車，因而失控出軌。

對於台鐵北迴線頻頻出事，台鐵公司今表示，先前已針對26處設置完成「落石告警系統」；因應太魯閣號列車出軌事故，也規畫38處「車輛入侵阻隔設備」，其中有15處有告警設備。

針對這38處阻隔設備的設置進度，台鐵公司說，今年6月已完成5處阻隔設施，預計今年9月完成第1套告警設備、今年底完成28處阻隔設施及6套告警設備、明年6月完成38處阻隔設施及15套告警設備。